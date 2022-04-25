25 Nisan 2022, Pazartesi
Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...
Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte gözler evde bakım aylığına çevrildi. Bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı"nın ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:10
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