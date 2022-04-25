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Haberler Galeri Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...

Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...

Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte gözler evde bakım aylığına çevrildi. Bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı"nın ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:10
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Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım maaşının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor. Sosyal yardım ödemelerinin Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?

2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek. 6 aylık enflasyon verisine göre bu tutar Temmuz ayında artacak.

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Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.