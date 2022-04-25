Evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Son açıklamalar...

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım maaşının bayramdan önce ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...