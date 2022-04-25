Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?

Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mayıs ayında kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni oran üzerinden kontrat imzalayacak. Kira artış oranının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak? İşte son gelişmeler...