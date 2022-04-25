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Haberler Galeri Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?

Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?

Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kira zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mayıs ayında kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, yeni oran üzerinden kontrat imzalayacak. Kira artış oranının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:48
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Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?

Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflasyon verisi ile birlikte kira artış oranı da belirleniyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte gözler kira artış oranına çevrildi. Nisan ayında kira zammı 29,88 olarak açıklanmıştı. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak 3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayın enflasyon oranı 5 Mayıs Perşembe günü açıklancak. Mayıs ayı kira artış oranı da aynı gün belli olacak.

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Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?

2022 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı artarken kira artış oranı da belli oldu. Verilere göre kira artışları da on iki aylık ortalamalar olan 29,88 düzeyinde olacak.

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Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?

2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.

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Mayıs ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira zammı yüzde kaç olacak?

2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.