Sivas’a turist akını! Kadim şehir ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Ankara-Sivas arasında saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edilen hızlı tren hattının 27 Nisan-31 Mayıs arasındaki ücretsiz seferleri Sivas'ın turizmini hareketlendirdi. 46 bin 974 yolcu, Anadolu'nun kadim kentin tarihi ve kültürel değerlerini görme fırsatı buldu. Vali Yılmaz Şimşek, "İlimizi ziyaret edenlerin sayısının 4-5 kat arttığını görüyoruz. Örneğin Gök Medrese'yi nisan ayında 5 bin kişi ziyaret etmişken mayısta bu rakam 20 bin civarında" dedi.