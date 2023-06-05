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Haberler Galeri Sivas’a turist akını! Kadim şehir ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Sivas’a turist akını! Kadim şehir ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Ankara-Sivas arasında saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edilen hızlı tren hattının 27 Nisan-31 Mayıs arasındaki ücretsiz seferleri Sivas'ın turizmini hareketlendirdi. 46 bin 974 yolcu, Anadolu'nun kadim kentin tarihi ve kültürel değerlerini görme fırsatı buldu. Vali Yılmaz Şimşek, "İlimizi ziyaret edenlerin sayısının 4-5 kat arttığını görüyoruz. Örneğin Gök Medrese'yi nisan ayında 5 bin kişi ziyaret etmişken mayısta bu rakam 20 bin civarında" dedi.

Giriş Tarihi: 05.06.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 12:27
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Sivas’a turist akını! Kadim şehir ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Ankara ve Sivas arasındaki demir yolu mesafesini 603 kilometreden 405 kilometreye düşüren, saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edilen ve 26 Nisan'da açılışı yapılan hızlı tren hattında, 35 gün boyunca ücretsiz karşılıklı 3 sefer düzenlendi.

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Sivas’a turist akını! Kadim şehir ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas güzergahında hizmet veren hızlı tren ile 27 Nisan-31 Mayıs arasındaki ücretsiz dönemde 125 binden fazla kişi seyahat etti.

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Sivas’a turist akını! Kadim şehir ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Sivas, ücretsiz seferlerin düzenlendiği dönemde Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'tan gelen 46 bin 974 ziyaretçiyi ağırladı.

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Sivas’a turist akını! Kadim şehir ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Ziyaretçiler, başta müzeler olmak üzere kentte Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kültürel mirası da ziyaret etme imkanı buldu.

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Sivas’a turist akını! Kadim şehir ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

"İLİMİZİ ZİYARET EDENLERİN SAYISI 4-5 KAT ARTTI"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hızlı trenin ücretsiz döneminde 46 bin 974 kişinin kente giriş yaptığını söyledi.