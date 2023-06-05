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Haberler Galeri Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...

Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...

"Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs milletvekilliği ve 28 Mayıs cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri geride kalırken, gözler de seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? sorusunun yanıtına çevrildi. 14-28 Mayıs tarihlerinde görev alanlara, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti ödenecek. Peki, Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 12:13
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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...

"Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Genelinde düzenlenen 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri 81 il ve 973 ilçede tamamlandı. 190 binden fazla sandık kurulurken seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu. Peki, Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ HAZİRAN'DA MI YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin herhangi bir sorgulama sayfası bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde görev yapan sandık kurulu üyelerine yapılacak ücretlerin ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. İlk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek. Seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI MI OLACAK?

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri düzenlendi. 28 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde ise sadece 2. tur cumhurbaşkanı seçimleri gerçekleştirildi. İki seçimde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor.

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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...

İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğünden ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...

MÜŞAHİTLERE ÜCRET ÖDENMEYECEK

Müşahit veya diğer bir adıyla seçim gözlemcisi sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder ve gerekli durumlarda itirazlarda bulunur. Müşahitlik, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.