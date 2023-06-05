05 Haziran 2023, Pazartesi
Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...
"Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs milletvekilliği ve 28 Mayıs cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri geride kalırken, gözler de seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? sorusunun yanıtına çevrildi. 14-28 Mayıs tarihlerinde görev alanlara, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti ödenecek. Peki, Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? 28 Mayıs seçimleri sandık görevli ücretleri yattı mı? YSK ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 05.06.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 12:13
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