05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...

EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Emeklilik hayali kuran ve kapsam dışında kalanlar ise gelecek yeni düzenlemeleri bekliyor. Bu süreçte yeni emeklilik sistemi için detayları bekliyor. SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkacak. Bu durum Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatının doğmasına yol açacak. Yeni emeklilik sistemi ile prim ve yaş şartında değişiklikler yaşanabileceği konuşuluyor. Kademeli emeklilik sistemi için detaylar merak ediliyor. İşte, Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 13:07
  • 1
  • 22
EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...

Erken emeklilik fırsatını kaçıranlar gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor. Yeni emeklilik sistemi için çalışmalar sürüyor. 9 Eylül 1999 sonrası, 2000-2008 arası ve 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik süreçlerinde kademeli geçişin sağlanmasıdır. Çıraklık ve staj sigortası için atılacak adımları yakından takip ediliyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bir kişi ile daha sonraki yıllarda sigortalı olan bir kişi arasında emeklilik süreçleri açısından büyük bir fark ortaya çıkabilmektedir.

  • 3
  • 22
EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...

Eski sisteme göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bir kişi, EYT hakkında sahip olabilirken, 9 Eylül 1999 veya sonraki yıllarda sigortalı olan bir kişi daha geç bir yaşta emekli olabilmektedir.

  • 4
  • 22
EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...

Bu durum, kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek zorunda kalmalarına neden olmaktadır.

  • 5
  • 22
EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...

Aralarında sadece birkaç günlük bir fark olsa bile, emeklilik yaşında 15-16-17 yıllık bir ayrım oluşabilmektedir.