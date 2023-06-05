EYT prim - yaş SGK tablosu netleşti! Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi şekillendi! 2000, 2002, 2004, 2008 arası sigorta girişliler...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Emeklilik hayali kuran ve kapsam dışında kalanlar ise gelecek yeni düzenlemeleri bekliyor. Bu süreçte yeni emeklilik sistemi için detayları bekliyor. SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkacak. Bu durum Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatının doğmasına yol açacak. Yeni emeklilik sistemi ile prim ve yaş şartında değişiklikler yaşanabileceği konuşuluyor. Kademeli emeklilik sistemi için detaylar merak ediliyor. İşte, Bağkur İHYA, staj ve çıraklık, 5000 prim çemberi...