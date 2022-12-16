HaberlerGaleriSİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi... TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı?
SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi... TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı?
TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri il il ilerliyor. 16 Aralık tarihinde başlayacak olan TOKİ Sivas kura çekilişinde toplam 15 ilçenin hak sahipleri 3 günde belirlenecek. Peki TOKİ Sivas 2 bin 706 konut hak sahipleri belli oldu mu? TOKİ SİVAS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Aralık TOKİ Sivas isim listesi...