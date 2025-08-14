Viral Galeri Viral Liste DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı? Tercihler ne zaman?

20 Temmuz'da gerçekleştirilen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuç tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak sonuçlar, kurumun resmi sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Sınava giren adaylar, başarı puanlarını ve sıralamalarını öğrenerek tercih maratonuna başlayacak. Peki 2025 DGS sonuçları ne zaman ilan edilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:37
Lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunlarının katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), bu yıl 20 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sonuçlar 14 Ağustos'ta Açıklanacak

ÖSYM takvimine göre 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Henüz sonuç ekranı erişime açılmadı. Sınav puanlarını ve sıralamalarını öğrenen adaylar, tercih sürecine hazırlanacak. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri eylül ayının ikinci haftasında başlamıştı. Bu yılın tercih takvimi de sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

Sonuç ekranı açıklandığında sorgulama ekranı haberimize eklenecektir.

Tercih Süreci ve Kılavuz Bekleyişi

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS tercih kılavuzunu bekleyecek. Tercih kılavuzunda, hangi lisans programlarının dikey geçişe açık olduğu, kontenjanlar, yerleştirme koşulları ve özel şartlar yer alacak.

Geçtiğimiz yıl tercihler eylül ayının ikinci haftasında başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor ancak net tarihler ÖSYM'nin resmi duyurusuyla kesinleşecek.

DGS Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

Adayların yerleştirme puanı; sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanı'nın (ÖBP) belirli katsayılarla çarpılıp toplanmasıyla oluşuyor. Her iki testten de en az bir ham puan alınması şart. Sayısal ve sözel testlerde sıfır çeken adayların DGS puanı hesaplanmıyor.

