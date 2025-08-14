DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı? Tercihler ne zaman?

DGS Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

Adayların yerleştirme puanı; sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanı'nın (ÖBP) belirli katsayılarla çarpılıp toplanmasıyla oluşuyor. Her iki testten de en az bir ham puan alınması şart. Sayısal ve sözel testlerde sıfır çeken adayların DGS puanı hesaplanmıyor.