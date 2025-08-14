DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM AİS | 2025 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
20 Temmuz'da gerçekleştirilen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuç tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak sonuçlar, kurumun resmi sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Sınava giren adaylar, başarı puanlarını ve sıralamalarını öğrenerek tercih maratonuna başlayacak. Peki 2025 DGS sonuçları ne zaman ilan edilecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:37