MSB kura ASİL-YEDEK İSİM Listesi PDF | MSB 3.097 işçi alımı kurası saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

MSB kura ASİL-YEDEK İSİM Listesi PDF | MSB 3.097 işçi alımı kurası saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı, 3.097 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini tamamladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, sınava katılmaya hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. MSB kura sonuçları, T.C. kimlik numarası ile personeltemin.msb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Adaylar gözlerini, Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarih ve saatine çevirdi. Peki kura çekimi ne zaman yapılacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte merak edilen tüm detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 08:04
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ilan edilen 3.097 sürekli işçi alımı için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacak. Açık iş gücünün dört katı asil ve dört katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek.

MSB İşçi Alımı Kura Çekimi Ne Zaman?

MSB 3.097 işçi alımı kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Kura, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı'nda (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda yapılacak.

Kura başladığında canlı ekranını haberimize ekleyeceğiz.

Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Kura sonuçları, adaylar tarafından personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile görüntülenebilecek. Yayımlanan liste tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen şartlara uygunluk açısından belge kontrolüne tabi tutulacak. Eğitim durumu, mesleki deneyim, öncelik durumu ve mesleki belgeler bu aşamada incelenecek. Belge kontrolü tarih ve yerleri yine personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Adayların belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında bulundurması gerekiyor.

