LGS 2. nakil sonuç ekranı MEB e-Okul | 2025 Lise 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?
Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) ikinci nakil süreci tamamlandı. İlk nakil sonuçlarının 8 Ağustos'ta açıklanmasının ardından adaylar, 12 Ağustos'ta sona eren ikinci nakil tercihlerini yaptı. Şimdi ise binlerce öğrenci ve veli, ikinci nakil yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihi merakla bekliyor. İşte LGS 2. nakil sonuçlarına dair son gelişmeler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 06:31