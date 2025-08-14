Viral Galeri Viral Liste LGS 2. nakil sonuç ekranı MEB e-Okul | 2025 Lise 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS 2. nakil sonuç ekranı MEB e-Okul | 2025 Lise 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) ikinci nakil süreci tamamlandı. İlk nakil sonuçlarının 8 Ağustos'ta açıklanmasının ardından adaylar, 12 Ağustos'ta sona eren ikinci nakil tercihlerini yaptı. Şimdi ise binlerce öğrenci ve veli, ikinci nakil yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihi merakla bekliyor. İşte LGS 2. nakil sonuçlarına dair son gelişmeler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 06:31
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen ikinci nakil tercih süreci tamamlandı. 12 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Boş Kontenjanlar İçin Yeni Başvuru Süreci

İkinci nakil sonuçlarının duyurulmasının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir aşama başlayacak. 15-21 Ağustos tarihleri arasında, boş kalan kontenjanlara yerleştirme başvuruları il ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonlarınca alınacak. Bu süreç, öğrencilerin yerleşme şansı bulabileceği son resmi dönemlerden biri olacak.

Komisyonlar tarafından yapılacak yerleştirmeler 22 Ağustos'ta tamamlanacak ve böylece LGS 2025 yerleştirme maratonu sona erecek.

Tercih Kuralları ve Sınırlar

Nakil döneminde, mevcut okulunu değiştirmek isteyen ya da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler yeniden tercih yapabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 ve pansiyonlu okullar için de en fazla 3 tercih hakkı tanınacak.

Yerel yerleştirmede ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrenciler için kayıt alanı ve okul türü kısıtlaması kaldırılacak. Ancak yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk iki okulu kendi kayıt alanından seçmek koşuluyla toplamda 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?

Öğrenciler ve veliler, LGS ikinci nakil sonuçlarını MEB'in resmi internet adresi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına erişmek için T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girmek yeterli olacak.

Sonuçlar açıklandı duyurusunun hemen ardından aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MEB SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN!

