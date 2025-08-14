LGS 2. nakil sonuç ekranı MEB e-Okul | 2025 Lise 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

Tercih Kuralları ve Sınırlar

Nakil döneminde, mevcut okulunu değiştirmek isteyen ya da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler yeniden tercih yapabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 ve pansiyonlu okullar için de en fazla 3 tercih hakkı tanınacak.

Yerel yerleştirmede ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrenciler için kayıt alanı ve okul türü kısıtlaması kaldırılacak. Ancak yerleşemeyen öğrenciler, nakil tercihlerinde ilk iki okulu kendi kayıt alanından seçmek koşuluyla toplamda 3 okul tercihinde bulunabilecek.