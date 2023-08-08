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Haberler Galeri SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın emekli prim gün tablosu…

SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın emekli prim gün tablosu…

10 yıl boyunca sigorta girişi bulunan bireyler için, belirli durumlarda erken emeklilik imkanı doğuyor. Bu koşullara uyanlar, emeklilik hakkı kazanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu detaylar, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle sigorta başlangıç süresi, erken emeklilik konusundaki en kritik faktör olarak öne çıkıyor. SGK, erkek ve kadın çalışanlar için prim-gün tablosunu belirleyerek bu süreci şekillendiriyor. İşte, emeklilik için yeni prim gün tarihleri...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 13:57
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SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın prim gün tablosu…

10 yıl boyunca süregelen sigorta girişi, belirli koşullar altında erken emeklilik yolunu açabiliyor. Bu koşulları karşılayanlar, emeklilik hakkını elde ederek bu avantajdan yararlanabiliyor. Milyonlarca çalışan tarafından merakla araştırılan konu, emeklilik planlarını doğrudan etkileyen ayrıntıları içeriyor. En kritik unsur ise sigorta başlangıç süresi. SGK, erkek ve kadın çalışanlar için belirlediği prim-gün tablosuyla bu süreci şekillendiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın prim gün tablosu…

10 YIL SİGORTAYLIYA ERKEN EMEKLİLİK

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir.

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SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın prim gün tablosu…

Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

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SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın prim gün tablosu…

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur.

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SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın prim gün tablosu…

Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir