SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın emekli prim gün tablosu…

10 yıl boyunca sigorta girişi bulunan bireyler için, belirli durumlarda erken emeklilik imkanı doğuyor. Bu koşullara uyanlar, emeklilik hakkı kazanarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu detaylar, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle sigorta başlangıç süresi, erken emeklilik konusundaki en kritik faktör olarak öne çıkıyor. SGK, erkek ve kadın çalışanlar için prim-gün tablosunu belirleyerek bu süreci şekillendiriyor. İşte, emeklilik için yeni prim gün tarihleri...