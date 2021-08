Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...

ARKADAŞINI GETİRENE 150 TL ÖDEME



Garanti BBVA, 'Emekli Arkadaşını Davet Et' kampanyasıyla emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor.



Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, farklı bir bankadan emekli maaşını alan emekliler, maaşını Garanti BBVA'ya taşımaları durumunda 1.500 liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.



Banka, ayrıca başlattığı kampanya kapsamında emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor. Garanti BBVA'nın hem mevcut emekli maaş müşterileri hem de yeni emekli maaş müşterileri kazanmaya devam ediyor.



Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.