01 Ağustos 2021, Pazar
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Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...
Emekliye promosyon yarışı hız kazandı. Emeklilere yönelik maaşlarına göre promosyon çeşitliği bulunuyor. Bankalar müşterileri olma sözü kaydıyla promosyon ödemeleri yapıyor. 2021 yılının ikinci yarısına girdiğimiz dönemde bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeler yaşanıyor. Emeklilere maaşa göre en az 500-625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıktı. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 01.08.2021 10:53
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