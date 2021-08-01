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Haberler Galeri Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...

Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...

Emekliye promosyon yarışı hız kazandı. Emeklilere yönelik maaşlarına göre promosyon çeşitliği bulunuyor. Bankalar müşterileri olma sözü kaydıyla promosyon ödemeleri yapıyor. 2021 yılının ikinci yarısına girdiğimiz dönemde bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeler yaşanıyor. Emeklilere maaşa göre en az 500-625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıktı. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021 10:53
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Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...

Promosyon yarışı hız kazandı. Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından ödenen promosyon miktarları merak ediliyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor. Milyonlarca emekli, bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...

YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR

Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi mobil, Yapı Kredi bireysel internet şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.

Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay 'hoş geldin faizi' avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyor. Ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından da faydalanabiliyor.

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Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...

ARKADAŞINI GETİRENE 150 TL ÖDEME

Garanti BBVA, 'Emekli Arkadaşını Davet Et' kampanyasıyla emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor.

Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, farklı bir bankadan emekli maaşını alan emekliler, maaşını Garanti BBVA'ya taşımaları durumunda 1.500 liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Banka, ayrıca başlattığı kampanya kapsamında emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor. Garanti BBVA'nın hem mevcut emekli maaş müşterileri hem de yeni emekli maaş müşterileri kazanmaya devam ediyor.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.


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Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 350 lira, 425 lira ve 500 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 850 lira, 1.050 lira ve 1.250 lira promosyon imkanı veriyor. 30 Nisan'a kadar süren kampanya kapsamında, Akbank, SGK emekli maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.

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Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Maaşı 1.500 liraya kadar olana 1.000 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 1.300 lira, maaşı 2.500 liranın üstünde olana da 1.600 lira promosyon veriyor.