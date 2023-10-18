Öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi belli oldu mu? ÖTV’siz satın alabileceğiniz 41 telefon ve 15 bilgisayar modeli listesi ve fiyatları…

Öğrencilere ÖTV'siz telefon satışında son noktaya gelindi. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite olmak üzere toplamda 3,6 milyon öğrenciyi vergisiz telefon sahibi yapacak uygula kapsamında 41 telefon modeli ve 15 bilgisayar modelini satın almak mümkün hale gelecek. Satın alınabilecek telefon ve bilgisayar modelleri satış bedeli 9 bin 500 TL'nin altın modeller için geçerli olacak. Buna ek olarak öğrenciler ücretsiz internet paketi kapsamında 10GB ücretsiz internete sahip olabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Ahaber'e vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ne aşamada olduğuna dair açıklamada bulundu. İşte ÖTV'siz satılacak akıllı telefon ve bilgisayar modelleri…