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Haberler Galeri Öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi belli oldu mu? ÖTV’siz satın alabileceğiniz 41 telefon ve 15 bilgisayar modeli listesi ve fiyatları…

Öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi belli oldu mu? ÖTV’siz satın alabileceğiniz 41 telefon ve 15 bilgisayar modeli listesi ve fiyatları…

ÖTV'siz telefon ve bilgisayar modellerinin ne zaman satışa sunulacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Ahaber'de sorulan sorulara cevap verdi. Vergisiz bir şekilde 41 telefon modeli ve 15 bilgisayar modelini satın alabilecek öğrenciler, satışların başlayacağı tarihi merak ediyor. İşte vergisiz satın alabileceğiniz Samsun, Xiaomi, Casper, General Mobile, Vivo, Oppe, Realme, Hoor, POCO, Oneplus, Infinix telefon ve Lenovo, Asus, HP, Dell bilgisayar modelleri…

Giriş Tarihi: 18.10.2023 22:36
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Öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi belli oldu mu? ÖTV’siz satın alabileceğiniz 41 telefon ve 15 bilgisayar modeli listesi ve fiyatları…

Öğrencilere ÖTV'siz telefon satışında son noktaya gelindi. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite olmak üzere toplamda 3,6 milyon öğrenciyi vergisiz telefon sahibi yapacak uygula kapsamında 41 telefon modeli ve 15 bilgisayar modelini satın almak mümkün hale gelecek. Satın alınabilecek telefon ve bilgisayar modelleri satış bedeli 9 bin 500 TL'nin altın modeller için geçerli olacak. Buna ek olarak öğrenciler ücretsiz internet paketi kapsamında 10GB ücretsiz internete sahip olabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Ahaber'e vergisiz telefon ve bilgisayar satışının ne aşamada olduğuna dair açıklamada bulundu. İşte ÖTV'siz satılacak akıllı telefon ve bilgisayar modelleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi belli oldu mu? ÖTV’siz satın alabileceğiniz 41 telefon ve 15 bilgisayar modeli listesi ve fiyatları…

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Vergisiz cep telefonu satış tarihine ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın bu ay başlayabileceğine ilişkin sinyalleri verdi. İşte Bakan Uraloğlu'nun AHaber'e yaptığı açıklama;

"Gençlerimize Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 3,6 milyon gencimizi kapsayacak proje. 3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Gençler hangi operatörü kullanıyorlarsa o operatörü kullanabilecekler."

ÖTV VE KDV'SİZ TELEFON MODELLERİ NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

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Öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi belli oldu mu? ÖTV’siz satın alabileceğiniz 41 telefon ve 15 bilgisayar modeli listesi ve fiyatları…

1) Casper VIA M35 5.999 TL

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Öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi belli oldu mu? ÖTV’siz satın alabileceğiniz 41 telefon ve 15 bilgisayar modeli listesi ve fiyatları…

2) General Mobile GM 23 6.199 TL

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Öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi belli oldu mu? ÖTV’siz satın alabileceğiniz 41 telefon ve 15 bilgisayar modeli listesi ve fiyatları…

3) General Mobile GM 23 SE 4.399 TL