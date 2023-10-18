18 Ekim 2023, Çarşamba
Öğrencilere vergisiz telefon satış tarihi belli oldu mu? ÖTV’siz satın alabileceğiniz 41 telefon ve 15 bilgisayar modeli listesi ve fiyatları…
ÖTV'siz telefon ve bilgisayar modellerinin ne zaman satışa sunulacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Ahaber'de sorulan sorulara cevap verdi. Vergisiz bir şekilde 41 telefon modeli ve 15 bilgisayar modelini satın alabilecek öğrenciler, satışların başlayacağı tarihi merak ediyor. İşte vergisiz satın alabileceğiniz Samsun, Xiaomi, Casper, General Mobile, Vivo, Oppe, Realme, Hoor, POCO, Oneplus, Infinix telefon ve Lenovo, Asus, HP, Dell bilgisayar modelleri…
Giriş Tarihi: 18.10.2023 22:36
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