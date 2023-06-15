Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Takdir - teşekkür alana ödül! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

Öğrencilerin karne almalarına sayılı günler kaldı. Karne günü sonrasında 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı kapanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başarı Teşvik Programı kapsamında devlet tarafından başarılı öğrencilere karne hediyesi veriliyor. Okullarında ve sınıflarında başarılı olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 5 bin 104 TL'ye varan ödemeler alacak. "Başarı Teşvik Programı başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte öğrencilere teşvik programı ödemesi için detaylar...