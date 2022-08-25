Odyssey Of The Seas 4 bine yakın yolcuyla Bodrum’da

Dünyanın en büyük gemileri arasında yer alan ve ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz ve Alman 3 bin 693 yolcu getiren Odyssey of the Seas, Bodrum'a ilk seferini yaptı. İnen yolcuların büyük kısmı yürüyerek Bodrum çarşısını gezerken, yaklaşık bin civarında yolcu da Bodrum Kalesi ve ören yerlerine gitmek için tur otobüsleriyle hareket etti.

Geminin 3 bin 693 yolcusu Bodrum şehir merkezini gezerken, kale ve ören yerleri turlarını tercih edenler de oldu. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, "Odyssey of the Seas gibi büyük gemileri önümüzdeki yıldan itibaren Bodrum sularında daha fazla görüyor olacağız. Bodrum çok önemli bir kruvaziyer destinasyonu olma yolunda hızla ilerlemekte." şeklinde konuştu.