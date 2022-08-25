25 Ağustos 2022, Perşembe
Odyssey Of The Seas 4 bine yakın yolcuyla Bodrum'da
Global Ports Holding bünyesinde yer alan Bodrum Cruise Port, Royal Caribbean filosunun en yeni ikinci gemisi olan Odyssey of the Seas'i ağırladı. Bodrum, 2022'de kruvaziyer turizminde yükselen bir performans sergiledi. Yılın ilk 7 ayında gemi ve yolcu sayısı bakımından Kuşadası ve İstanbul'un ardından 3. sıraya yerleşti.
Giriş Tarihi: 25.08.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 16:34
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