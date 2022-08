Odyssey Of The Seas 4 bine yakın yolcuyla Bodrum’da

Güngör, her geçen gün gemi boylarının ve kapasitelerinin arttığı kruvaziyer turizminde Bodrum Cruise Port'un tarihinde ilk defa bu büyüklükte bir gemiye ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Bu sene Bodrum'da iki kez göreceğimiz Odyssey of the Seas gibi büyük gemileri, önümüzdeki yıldan itibaren Bodrum sularında daha çok görüyor olacağız. Bodrum çok önemli bir kruvaziyer turizmi destinasyonu olma yolunda hızla ilerlemekte." ifadesini kullandı.