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Odyssey Of The Seas 4 bine yakın yolcuyla Bodrum'da

Global Ports Holding bünyesinde yer alan Bodrum Cruise Port, Royal Caribbean filosunun en yeni ikinci gemisi olan Odyssey of the Seas'i ağırladı. Bodrum, 2022'de kruvaziyer turizminde yükselen bir performans sergiledi. Yılın ilk 7 ayında gemi ve yolcu sayısı bakımından Kuşadası ve İstanbul'un ardından 3. sıraya yerleşti.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 16:34
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Odyssey Of The Seas 4 bine yakın yolcuyla Bodrum’da

Dünyanın en büyük gemileri arasında yer alan ve ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz ve Alman 3 bin 693 yolcu getiren Odyssey of the Seas, Bodrum'a ilk seferini yaptı. İnen yolcuların büyük kısmı yürüyerek Bodrum çarşısını gezerken, yaklaşık bin civarında yolcu da Bodrum Kalesi ve ören yerlerine gitmek için tur otobüsleriyle hareket etti.

Geminin 3 bin 693 yolcusu Bodrum şehir merkezini gezerken, kale ve ören yerleri turlarını tercih edenler de oldu. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, "Odyssey of the Seas gibi büyük gemileri önümüzdeki yıldan itibaren Bodrum sularında daha fazla görüyor olacağız. Bodrum çok önemli bir kruvaziyer destinasyonu olma yolunda hızla ilerlemekte." şeklinde konuştu.

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Odyssey Of The Seas 4 bine yakın yolcuyla Bodrum’da

Güngör, her geçen gün gemi boylarının ve kapasitelerinin arttığı kruvaziyer turizminde Bodrum Cruise Port'un tarihinde ilk defa bu büyüklükte bir gemiye ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Bu sene Bodrum'da iki kez göreceğimiz Odyssey of the Seas gibi büyük gemileri, önümüzdeki yıldan itibaren Bodrum sularında daha çok görüyor olacağız. Bodrum çok önemli bir kruvaziyer turizmi destinasyonu olma yolunda hızla ilerlemekte." ifadesini kullandı.

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Odyssey Of The Seas 4 bine yakın yolcuyla Bodrum’da

BODRUM 3. SIRAYA YERLEŞTİ

Bodrum, 2022'de kruvaziyer turizminde yükselen bir performans sergiledi. Yılın ilk 7 ayında gemi ve yolcu sayısı bakımından Kuşadası ve İstanbul'un ardından 3. sıraya yerleşti.

Türkiye'nin Yeşil Liman akreditasyonuna sahip sayılı limanları arasında yer alan Bodrum Cruise Port'ta bir kruvaziyer limanının ihtiyaç duyduğu terminal ve iskele hizmetleri veriliyor.

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Odyssey Of The Seas 4 bine yakın yolcuyla Bodrum’da

Royal Caribbean'ın en yeni ve en büyük gemilerinden olan Odyssey of the Seas 2021 yılında seferlerine başladı. 347 metre uzunluğundaki gemi 5 bin 510 yolcu ve bin 663 mürettebat kapasitesine sahip.

Gemide yolcuların kullanımı için 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2 bin 105 kabin bulunmakta. Tesisleri arasında sörf simülatörü, kaya tırmanma duvarı, paraşütle atlama simülatörü, yüzme havuzları, gözlem kabini, çarpışan arabalar, basketbol sahası, solaryum, SPA ve Fitness Merkezi ile tiyatro ve bulunuyor.

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Odyssey Of The Seas 4 bine yakın yolcuyla Bodrum’da

BODRUM CRUİSE PORT

Global Ports Holding tarafından işletilen Bodrum Cruise Port, eksiksiz terminal hizmetleri, denizcilik hizmetleri ve yardımcı hizmetler sunuyor. Bodrum Cruise Port, bir terminal binası ve iskele inşası dahil olmak üzere liman tesislerine büyük yatırım yapmış olup duty free alışveriş alanları, seyahat acenteleri, restoran ve cafe gibi çeşitli olanaklar sağlıyor.

Liman, 2015 yılının sonlarında Deniz Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret ve Türk Standartları Genel Müdürlüğü onayıyla "Yeşil Liman" akreditasyonunu aldı.