06 Temmuz 2023, Perşembe
MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI!
"MTV 2023 ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV oranları güncellendi. Son alınan karar doğrultusunda ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. Peki, MTV 2023 kaç TL oldu, kim ne kadar ödeyecek? İşte güncel Motorlu Taşıt Vergisi oranları 2023!
Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:33
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