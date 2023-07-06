MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI!

Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları güncellendi! Yeni MTV oranları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Alınan karara göre, 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi iki katına yükseltildi. Peki, MTV 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...