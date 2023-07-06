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Haberler Galeri MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI! İlk taksit tarihi...

MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI! İlk taksit tarihi...

"MTV 2023 ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV oranları güncellendi. Son alınan karar doğrultusunda ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. Peki, MTV 2023 kaç TL oldu, kim ne kadar ödeyecek? İşte güncel Motorlu Taşıt Vergisi oranları 2023!

Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 12:43
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MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI! İlk taksit tarihi...

Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları güncellendi! Yeni MTV oranları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Alınan karara göre, 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi iki katına yükseltildi. Peki, MTV 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...

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MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI! İlk taksit tarihi...

KURUMLAR VERGİSİ VE MTV'DE YENİ DÜZENLEME!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

e-Devlet MTV sorgulama ekranı

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MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI! İlk taksit tarihi...

"DEPREM SONRASI EKONOMİK TEDBİR ZARURİ OLMUŞTUR"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

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MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI! İlk taksit tarihi...

TBMM Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinde bir dizi vergi düzenlemesi de yer aldı.

Güler, yaptığı açıklamada "17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının GSYH içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkân verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz" dedi.

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MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI! İlk taksit tarihi...

MTV NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi uygulanacak.