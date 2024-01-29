HaberlerGaleriMotorine gece yarısı zam geliyor! Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…
Motorine gece yarısı zam geliyor! Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…
Motorine zam geldi! Son günlerde Brent petrol fiyatlarında gözlenen yükseliş, pompa fiyatlarına anında yansıdı. Brent petrol fiyatlarının 83 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte, motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren zam yapılacağı duyuruldu. İşte güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları…
Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:44Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:44