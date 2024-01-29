Motorine gece yarısı zam geliyor! Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

Motorin litre fiyatına zam yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle, pompa fiyatları anında yükselişe geçti. Brent petrolün 83 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte, gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında artış yaşanacak. Ancak, benzin ve LPG fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik yapılmayacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için Motorin (Dizel), Benzin ve LPG güncel fiyatları…