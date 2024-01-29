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Haberler Galeri Motorine gece yarısı zam geliyor! Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

Motorine gece yarısı zam geliyor! Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

Motorine zam geldi! Son günlerde Brent petrol fiyatlarında gözlenen yükseliş, pompa fiyatlarına anında yansıdı. Brent petrol fiyatlarının 83 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte, motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren zam yapılacağı duyuruldu. İşte güncel ve zamlı akaryakıt fiyatları…

Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:44
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Motorine gece yarısı zam geliyor! Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

Motorin litre fiyatına zam yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle, pompa fiyatları anında yükselişe geçti. Brent petrolün 83 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte, gece yarısından itibaren motorin fiyatlarında artış yaşanacak. Ancak, benzin ve LPG fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik yapılmayacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için Motorin (Dizel), Benzin ve LPG güncel fiyatları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorine gece yarısı zam geliyor! Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

MOTORİNE ZAM!

Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 38 kuruş zam geleceği açıkladı. Yeni gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul, Ankara ve İzmir için 41,62 TL bandına yükselmesi, Anadolu da ki bazı illerde ise 42 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

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Motorine gece yarısı zam geliyor! Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişikliğe gidilmeyecek.

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Motorine gece yarısı zam geliyor! Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

29 OCAK 2024 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Motorine gece yarısı zam geliyor! Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları ne kadar artacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

İstanbul akaryakıt fiyatları;

Benzin: 38,38 TL

Motorin: 40,28 TL

LPG: 20,47 TL