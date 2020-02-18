Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!

2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu! TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre TOKİ'nin bazı projelerinde çekilişin ne zaman yapılacağı açıklandı. 100 bin kişinin ev sahibi olacağı ve milyonlarca kişinin başvuru yaptığı TOKİ kura çekilişi için aylardır heyecanlı bekleyiş yapılıyor. Peki, 2020 yılı 100 bin konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yapılan açıklamaya göre; ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için olacak.