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Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!

2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu! TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre TOKİ'nin bazı projelerinde çekilişin ne zaman yapılacağı açıklandı. 100 bin kişinin ev sahibi olacağı ve milyonlarca kişinin başvuru yaptığı TOKİ kura çekilişi için aylardır heyecanlı bekleyiş yapılıyor. Peki, 2020 yılı 100 bin konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? Yapılan açıklamaya göre; ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için olacak.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 13:14
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Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!

TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusu yanıt buldu. 2020 TOKİ çekilişi ne zaman sorusuna milyonlarca kişi yanıt arıyordu. TOKİ kura çekiliş tarihleri duyuruldu. Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konutun müjdesi geçtiğimiz yıl sonunda verilmiş, başvurular ise Ocak ayı itibariyle tamamlanmıştı. Vatandaşlar, TOKİ kura çekiliş tarihlerini merak ediyordu. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? Yapılacak ilk çekiliş İzmir Karabağ projesi için olacak. İşte, detaylar…

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Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ, 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak. Diğer konutlar için duyurular henüz yapılmadı.

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Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, BAŞVURU BİLGİLENDİRME kısmının altında yer alan il seçiniz yerine tıklayın. Projeyi de seçerek başvuru kabul ve ret listelerine ulaşabilirsiniz.

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Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!

Seçim yaptıktan sonra 2+1 ve 3+1 evler için başvurusu kabul edilen ve edilmeyenlerin listesini göreceksiniz.

TOKİ 100 BİN KONUT İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Milyonlarca kişinin beklediği haber! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.