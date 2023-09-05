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Haberler Galeri Miktarlar güncellendi, hesaplara zamlı yatacak! e-Devlet'ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...

Miktarlar güncellendi, hesaplara zamlı yatacak! e-Devlet'ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...

Sosyal yardım alanlara müjde! "Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak?'' sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri, memur toplu sözleşme zammı sonrası gündemdeki yerini aldı. 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. İşte, 2023 güncel sosyal yardım ödeme miktarları...

Giriş Tarihi: 05.09.2023 23:04
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Miktarlar güncellendi, hesaplara zamlı yatacak! e-Devlet’ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...

Memur toplu sözleşme zammının ardından sosyal yardım ödemelerinin Ocak ayında ne kadar olacağı merak ediliyor. Temmuz ayınde gelen zamlar sonrası engeli, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşları yeniden hesaplanmıştı. Şimdi ise gözler Ocak zammına çevrildi. Konuya ilişkin ipuçları geldi. İşte, 2023 güncel sosyal yardım ödeme miktarları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miktarlar güncellendi, hesaplara zamlı yatacak! e-Devlet’ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!

2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylece 8 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren oranlar ise resmen duyuruldu.

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

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Miktarlar güncellendi, hesaplara zamlı yatacak! e-Devlet’ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.

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Miktarlar güncellendi, hesaplara zamlı yatacak! e-Devlet’ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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Miktarlar güncellendi, hesaplara zamlı yatacak! e-Devlet’ten başvuran herkese veriliyor! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli aylığı, Aile destek...

İşte, memur maaş katsayısında Ocak ayında yaşanması beklenen değişimin sosyal yardımlara yansımaları…

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse Ocak ayında 3 bin 360 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.