Migros 16 Kasım indirim kataloğu: bakım ürünlerinde, parfümde hijyen ürünlerinde, tuvalet temizlik ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirim var

Migros 16 Kasım indirim kataloğu yayınladı. 30 Kasım'a kadar sürecek afişte parfümde hijyen ürünlerinde, tıraş bakım ürünlerinde, tuvalet temizlik ürünlerinde, ayakkabı bakım ürünlerinde, haşere ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim var. İşte Migros'un en yeni afişi…