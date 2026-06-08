Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 20 ekonomistin 17’si aynı görüşte birleşti

AA Finans'ın TCMB'nin haziran ayı PPK toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, ekonomistlerin tahminlerine göre Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağını öngördü. Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı da yüzde 37 ile politika faizinin sabit tutulacağı yönünde gerçekleşti.

3 EKONOMİST FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü ise politika faizinde 300 baz puanlık artış yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.