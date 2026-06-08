Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 20 ekonomistin 17’si aynı görüşte birleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), jeopolitik gerilimlerin gölgesinde politika faizi kararını 11 Haziran 2026 Perşembe günü açıklayacak. Piyasaların kilitlendiği kritik toplantı öncesinde ekonomistlerin beklentisi netleşti. AA Finans'ın anketine katılan 20 ekonomistin 17'si politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağını öngörüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı faiz kararını 11 Haziran Perşembe günü açıklayacak. Kritik Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde ekonomistlerin beklentileri belli oldu.
AA Finans'ın TCMB'nin haziran ayı PPK toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, ekonomistlerin tahminlerine göre Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
17 EKONOMİST AYNI SENARYODA BİRLEŞTİ
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağını öngördü. Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı da yüzde 37 ile politika faizinin sabit tutulacağı yönünde gerçekleşti.
3 EKONOMİST FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR
Ankete katılan ekonomistlerin 3'ü ise politika faizinde 300 baz puanlık artış yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Para Politikası Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.