Yıllar önce yapılan bir sigorta girişi, bugün birçok vatandaşın emeklilik hayalini tehlikeye atıyor. SGK, özellikle 18 yaş altındaki kişiler adına yapılan sigorta girişleri ile aile şirketleri üzerinden yapılan sigortalılık bildirimlerini geriye dönük incelemeye başladı.

Konuyu ATV ekranlarında değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Sadece kağıt üzerinde bunu gösterdiğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu da bunu tespit ettiği zaman oradaki prim günlerini iptal ediyor" sözleriyle fiili çalışma olmaksızın yapılan bildirimlerin geçersiz olduğunu belirtti.