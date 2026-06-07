Kağıt üstündeki sigorta emekliliği tehlikeye atıyor: Maaşlar faiziyle geri alınabilir
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçmişte yapılan sigorta girişlerini mercek altına aldı. Özellikle 18 yaş altı ve aile şirketleri üzerinden yapılan "kağıt üstündeki" bildirimler, bugün emeklilik hakkının iptal edilmesine yol açıyor. Fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilenlerin hem emeklilikleri iptal ediliyor hem de aldıkları maaşlar faiziyle geri isteniyor.
Yıllar önce yapılan bir sigorta girişi, bugün birçok vatandaşın emeklilik hayalini tehlikeye atıyor. SGK, özellikle 18 yaş altındaki kişiler adına yapılan sigorta girişleri ile aile şirketleri üzerinden yapılan sigortalılık bildirimlerini geriye dönük incelemeye başladı.
Konuyu ATV ekranlarında değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Sadece kağıt üzerinde bunu gösterdiğiniz takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu da bunu tespit ettiği zaman oradaki prim günlerini iptal ediyor" sözleriyle fiili çalışma olmaksızın yapılan bildirimlerin geçersiz olduğunu belirtti.
Yılmaz, sadece anne-baba üzerinden değerlendirme yapmanın yanlış olacağını vurgulayarak, "Sizin fiilen o iş yerinde olmanız lazım. Eğer orada değilseniz, sadece kağıt üzerinde tespiti varsa bu iptal oluyor" ifadelerini kullandı.
ÖDENEN MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR
Öte yandan SGK'nın yaptığı denetimler sonucunda usulsüzlük tespit edilirse yaptırımlar oldukça ağır oluyor. Sahte sigortalılık tespiti durumunda sadece sigorta girişi değil, o döneme ait tüm haklar siliniyor.
Bu hususa da değinen Emin Yılmaz, "Emekliliğiniz iptal oluyor ve orada almış olduğunuz maaşlar, sağlık hizmetleri, bununla ilgili her şey faiziyle beraber gerisin geri talep ediliyor" diyerek sürecin maddi boyutuna dikkat çekti.
Ayrıca şimdiye kadar yapılan denetimlerde 12 bin 209 sahte sigortalının tespit edildiği ve bu kişilerin emekliliklerinin iptal edildiği belirtiliyor.
EYT KAPSAMINDAKİLER DE RİSK ALTINDA
Özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve EYT düzenlemesiyle emekli olan vatandaşlar için de benzer bir risk söz konusu. Eğer EYT hakkını sağlayan ilk sigorta girişi usulsüz bir şekilde, örneğin aile şirketinde fiilen çalışmadan yapılmışsa, tüm süreç sil baştan yaşanabiliyor.