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Vergi denetiminde yeni dönem! Mükelleflere erken uyarı sistemi geliyor: Maliyet en aza indirilecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Vergi Denetim Kurulu tarafından bu yıl devreye alınması planlanan yeni uygulamayla mükelleflerin vergisel risklerini önceden görebilmesine imkan sağlanacak. Uygulamanın vergi bilincini artırırken şeffaflığı sağlayacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz" ifadelerini kullandı.

Vergi denetiminde yeni dönem! Mükelleflere erken uyarı sistemi geliyor: Maliyet en aza indirilecek 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre VDK, vergi kaybı ve kaçağıyla mücadeleye yönelik kullandığı yapay zeka uygulamalarını genişletiyor.

Vergi denetiminde yeni dönem! Mükelleflere erken uyarı sistemi geliyor: Maliyet en aza indirilecek 2

Başkanlık, mükelleflerin vergisel risklerini doğrudan görebilecekleri ve durumlarını değerlendirebilecekleri yapay zeka destekli yeni nesil dijital hizmet olan Bilinç Platformu'nu bu yıl içinde devreye alacak. VDK tarafından geliştirilen platformla vergi idaresi ile mükellefler arasında daha şeffaf, önleyici ve rehberlik odaklı iletişim modelinin kurulması amaçlanıyor.

Vergi denetiminde yeni dönem! Mükelleflere erken uyarı sistemi geliyor: Maliyet en aza indirilecek 3

Web uygulaması şeklinde çalışacak Bilinç Platformu ile mükelleflerin VDK tarafından tespit edilen risklerinin kendileriyle doğrudan paylaşılması sağlanacak. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.

Vergi denetiminde yeni dönem! Mükelleflere erken uyarı sistemi geliyor: Maliyet en aza indirilecek 4

KARŞI TARAFIN RİSKİNİ DE GÖRECEK

Platformun ilk aşamasında 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ile birlikte vergisel konulara odaklı makine öğrenmesi senaryoları devreye alınacak. Bu sistem sayesinde mükelleflerin vergisel riskleri sayısal skorlar halinde gösterilecek ve daha objektif, veri temelli değerlendirme imkanı sağlanacak. Yüksek puan alınan senaryolarda mükelleflere söz konusu riskleri bertaraf edecek şekilde sistem üzerinden rehberlik sunulması da hedefleniyor.

Vergi denetiminde yeni dönem! Mükelleflere erken uyarı sistemi geliyor: Maliyet en aza indirilecek 5

Başkanlık tarafından 2024 yılında geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de platforma entegre edilecek. Bu kapsamda parasal hareketler üzerinden tespit edilen riskli işlemler mükelleflerin bilgisine sunulacak ve kayıt dışılıkla mücadelede yeni dijital denetim katmanı oluşturulacak. Yürüttükleri parasal işlemlerin risk durumunu görecek olan mükelleflerin bu işlemlerin izlendiğini bilerek vergisel konularda daha dikkatli hareket etmeleri bekleniyor.

Vergi denetiminde yeni dönem! Mükelleflere erken uyarı sistemi geliyor: Maliyet en aza indirilecek 6

Platformda sahte belge kullanımına dair riskler de önemli yer tutacak. Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi'nin çıktıları doğrultusunda mükelleflerin ticari ilişki içinde oldukları taraflardan kaynaklanan riskler, "karşı taraf riski" olarak paylaşılacak. Böylece mükelleflerin yalnızca kendi işlemleri değil iş yaptıkları taraflardan doğabilecek riskleri de görmeleri sağlanacak.

Vergi denetiminde yeni dönem! Mükelleflere erken uyarı sistemi geliyor: Maliyet en aza indirilecek 7

REHBERLİK İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLECEK

Bilinç Platformu, klasik denetim anlayışının ötesine geçerek "ikaz denetimi" yaklaşımını destekleyecek. Denetim gerektirmeyen ancak mükelleflerin bilmelerinde fayda görülen hususlar hakkında bilgilendirme yapılacak. Bu sayede mükellefler olası hatalarını erken aşamada fark ederek düzeltme imkanı bulacak. Platformun devreye alınmasıyla VDK tarafından yürütülen gözetim programlarının büyük ölçüde dijital ortama taşınması hedefleniyor. Sistem üzerinden talepte bulunan mükellefler için rehberlik çalışmasında bulunmak üzere vergi müfettişleri görevlendirilebilecek.

Vergi denetiminde yeni dönem! Mükelleflere erken uyarı sistemi geliyor: Maliyet en aza indirilecek 8

BAKAN ŞİMŞEK: "DENETİM MALİYETİNİ EN AZA İNDİRECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili değerlendirmesinde Bilinç Platformu ile vergi denetiminde "denetim sonrası müdahale" yerine "denetim öncesi bilinçlendirme" anlayışını tesis edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yaklaşımla mükelleflerimizin hem vergisel bilinç düzeyini artırmayı hem de haklarını korumayı amaçlıyoruz. Vergi bilincini artırırken şeffaflığı sağlayacak ve mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz. Bu dönüşüm hem idarenin etkinliğini artıracak hem de mükellefler için daha hızlı, erişilebilir ve rehberlik odaklı bir sistemin kurulmasını sağlayacak."

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