Vergi denetiminde yeni dönem! Mükelleflere erken uyarı sistemi geliyor: Maliyet en aza indirilecek

Vergi Denetim Kurulu tarafından bu yıl devreye alınması planlanan yeni uygulamayla mükelleflerin vergisel risklerini önceden görebilmesine imkan sağlanacak. Uygulamanın vergi bilincini artırırken şeffaflığı sağlayacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre VDK, vergi kaybı ve kaçağıyla mücadeleye yönelik kullandığı yapay zeka uygulamalarını genişletiyor.

Başkanlık, mükelleflerin vergisel risklerini doğrudan görebilecekleri ve durumlarını değerlendirebilecekleri yapay zeka destekli yeni nesil dijital hizmet olan Bilinç Platformu'nu bu yıl içinde devreye alacak. VDK tarafından geliştirilen platformla vergi idaresi ile mükellefler arasında daha şeffaf, önleyici ve rehberlik odaklı iletişim modelinin kurulması amaçlanıyor.

Web uygulaması şeklinde çalışacak Bilinç Platformu ile mükelleflerin VDK tarafından tespit edilen risklerinin kendileriyle doğrudan paylaşılması sağlanacak. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.

KARŞI TARAFIN RİSKİNİ DE GÖRECEK Platformun ilk aşamasında 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ile birlikte vergisel konulara odaklı makine öğrenmesi senaryoları devreye alınacak. Bu sistem sayesinde mükelleflerin vergisel riskleri sayısal skorlar halinde gösterilecek ve daha objektif, veri temelli değerlendirme imkanı sağlanacak. Yüksek puan alınan senaryolarda mükelleflere söz konusu riskleri bertaraf edecek şekilde sistem üzerinden rehberlik sunulması da hedefleniyor.