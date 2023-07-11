11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memur zammı Meclis'ten geçti mi 2023 | Milyonların merakla beklediği haber! Büyük gün geldi çattı

Memur zammı Meclis'ten geçti mi 2023 | Milyonların merakla beklediği haber! Büyük gün geldi çattı

Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacan zam oranı geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan kanun teklifi ile birlikte Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme için gözler Genel Kurul'a çevrildi.

Giriş Tarihi: 11.07.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 09:56
  • 1
  • 10
Memur zammı Meclis’ten geçti mi 2023 | Milyonların merakla beklediği haber! Büyük gün geldi çattı
Emeklinin ve memurun gözü kulağı Meclis'te görüşülecek olan zam teklifinde. Zam paketinde SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı, refah payı eklenerek yüzde 25 olarak belirlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Memur zammı Meclis’ten geçti mi 2023 | Milyonların merakla beklediği haber! Büyük gün geldi çattı

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Kanun teklifi ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkartılacak. Teklifle memura 8 bin lira seyyanen zam da öngörülüyor.

  • 3
  • 10
Memur zammı Meclis’ten geçti mi 2023 | Milyonların merakla beklediği haber! Büyük gün geldi çattı
En düşük emekli aylığı yılbaşına kadar 7 bin 500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 5 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.
  • 4
  • 10
Memur zammı Meclis’ten geçti mi 2023 | Milyonların merakla beklediği haber! Büyük gün geldi çattı

ZAMLI MAAŞ VE AYLIKLAR 15 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ALINACAK

Memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren alacak.

Zam, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Fark ek bordro olarak yansıyacak.

  • 5
  • 10
Memur zammı Meclis’ten geçti mi 2023 | Milyonların merakla beklediği haber! Büyük gün geldi çattı
SSK, BAĞ-KUR emeklileri de 17 ile 28 Temmuz arasında aylıklarını alacak. Memur emeklisi, temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı, SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.