Memur zammı Meclis'ten geçti mi 2023 | Milyonların merakla beklediği haber! Büyük gün geldi çattı

Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacan zam oranı geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan kanun teklifi ile birlikte Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme için gözler Genel Kurul'a çevrildi.