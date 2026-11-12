2027 yeni asgari ücret kaç TL olacak? Merkez Bankasının yıl sonu tahminiyle zam hesabı değişti
Milyonlarca çalışanın gözü 2027 asgari ücret zammına çevrildi. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesinin ardından yeni maaş hesapları gündeme geldi. Peki, 2027'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte yıl sonu enflasyon tahminine göre hesaplanan güncel tutar ve uzman değerlendirmeleri...
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren zam görüşmeleri öncesinde gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltmesiyle yeni maaş hesaplamaları gündeme geldi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili açıklamaları dikkat çekerken, A Haber'e konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç'in değerlendirmeleriyle farklı zam oranlarına göre oluşabilecek net ücretler de merak konusu oldu.
ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ! GÖZLER ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen yılın son Enflasyon Raporu toplantısında 2026, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin güncel tahminleri açıkladı.
Buna göre Merkez Bankası, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltti. Bankanın 2027 yılı tahmini yüzde 15'ten yüzde 21'e, 2028 yılı tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 13,5'e çıkarıldı.
Böylece 2026 yılı tahmini 1,5 puan, 2027 tahmini 6 puan, 2028 tahmini ise 4,5 puan yukarı yönlü güncellendi.
Yeni tahminler, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde ekonomik beklentiler açısından önem taşıyor.
2027 ASGARİ ÜCRETTE YENİ HESAP: MAAŞLAR KAÇ TL OLACAK?
Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesinin ardından mevcut asgari ücret üzerinden yeni bir hesaplama yapıldı.
Net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücrete yüzde 29,5 oranında artış uygulanması halinde yeni ücret yaklaşık 36 bin 358 liraya ulaşacak.