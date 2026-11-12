TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı. Bankanın 2027 yılı tahmini yüzde 21, 2028 yılı tahmini ise yüzde 13,5 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı. Bankanın 2027 yılı tahmini yüzde 21, 2028 yılı tahmini ise yüzde 13,5 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı. Bankanın 2027 yılı tahmini yüzde 15'ten yüzde 21'e, 2028 yılı tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 13,5'e çıkarıldı. ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ HESAP! İŞTE 6 AYRI SENARYO

FATİH KARAHAN YENİ ENFLASYON TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı kapsamında 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. TCMB'nin internet sitesi ile resmi X ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, enflasyon görünümü, para politikası ve gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentiler ele alındı. Karahan, para politikasının kontrol ufku ve güncellenen makroekonomik görünüm doğrultusunda 2027 ve sonrasına ilişkin ara hedeflerin yukarı yönlü değiştirildiğini belirtti. Tahminlerdeki güncellemede savaş kaynaklı gelişmelerin belirleyici olduğunu ifade eden Karahan, enerji fiyatlarının önceki rapor dönemine kıyasla daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin enflasyon görünümünü etkilediğini söyledi.

2026, 2027 VE 2028 ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ Merkez Bankasının yılın son Enflasyon Raporu'nda açıkladığı yeni tahminler şöyle: 2026 yıl sonu: Yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildi.

Yüzde 28'den yükseltildi. 2027 yıl sonu: Yüzde 15'ten yüzde 21'e yükseltildi.

Yüzde 15'ten yükseltildi. 2028 yıl sonu: Yüzde 9'dan yüzde 13,5'e yükseltildi. Böylece 2026 yıl sonu enflasyon tahmini 1,5 puan, 2027 tahmini 6 puan, 2028 tahmini ise 4,5 puan yukarı yönlü güncellendi. Karahan, enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e ve 2029 yıl sonunda yüzde 9'a gerilemesini beklediklerini açıkladı. Enflasyonun orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanmasının öngörüldüğünü belirtti. Merkez Bankası, gıda enflasyonu ve petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarını da yukarı yönlü güncelledi. Buna göre 2026 yılı gıda enflasyonu tahmini yüzde 28,5'ten yüzde 31,3'e yükseltildi. Ortalama petrol fiyatı tahmini ise 2026 yılı için 87,8 dolardan 97,2 dolara, 2027 yılı için 76,4 dolardan 86,7 dolara çıkarıldı.

FATİH KARAHAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyondaki düşüş sürecinin devamını sağlamak amacıyla sıkı para politikası duruşunun korunacağını açıkladı. Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şokların yıllık enflasyondaki gerilemeyi sınırladığını belirten Karahan, bu durumun enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu ifade etti. Karahan, para politikasına ilişkin değerlendirmesinde, "Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi. ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ! 2026, 2027 VE 2028 HEDEFLERİ AÇIKLANDI ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU ETKİLİYOR Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandığını belirten Karahan, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak enerji fiyatlarındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi. Yüksek enerji fiyatlarının küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade eden Karahan, gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizlerinin de dalgalı ve yüksek seyrini koruduğunu kaydetti. Karahan, enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde ortaya çıkabilecek dolaylı etkilerin de yakından takip edildiğini belirtti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatının yükselişini sürdürdüğünü, altın ve enerji dışı ithalatın ise yataya yakın seyrettiğini bildirdi.