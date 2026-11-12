-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı. Bankanın 2027 yılı tahmini yüzde 21, 2028 yılı tahmini ise yüzde 13,5 oldu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı. Bankanın 2027 yılı tahmini yüzde 21, 2028 yılı tahmini ise yüzde 13,5 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı. Bankanın 2027 yılı tahmini yüzde 15'ten yüzde 21'e, 2028 yılı tahmini ise yüzde 9'dan yüzde 13,5'e çıkarıldı.

Asgari ücret zammında yeni hesap! İşte 6 ayrı senaryo ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ HESAP! İŞTE 6 AYRI SENARYO
TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 2

FATİH KARAHAN YENİ ENFLASYON TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtımı kapsamında 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

TCMB'nin internet sitesi ile resmi X ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, enflasyon görünümü, para politikası ve gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentiler ele alındı.

Karahan, para politikasının kontrol ufku ve güncellenen makroekonomik görünüm doğrultusunda 2027 ve sonrasına ilişkin ara hedeflerin yukarı yönlü değiştirildiğini belirtti. Tahminlerdeki güncellemede savaş kaynaklı gelişmelerin belirleyici olduğunu ifade eden Karahan, enerji fiyatlarının önceki rapor dönemine kıyasla daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin enflasyon görünümünü etkilediğini söyledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 3

2026, 2027 VE 2028 ENFLASYON TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Merkez Bankasının yılın son Enflasyon Raporu'nda açıkladığı yeni tahminler şöyle:

  • 2026 yıl sonu: Yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltildi.
  • 2027 yıl sonu: Yüzde 15'ten yüzde 21'e yükseltildi.
  • 2028 yıl sonu: Yüzde 9'dan yüzde 13,5'e yükseltildi.

Böylece 2026 yıl sonu enflasyon tahmini 1,5 puan, 2027 tahmini 6 puan, 2028 tahmini ise 4,5 puan yukarı yönlü güncellendi.

Karahan, enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e ve 2029 yıl sonunda yüzde 9'a gerilemesini beklediklerini açıkladı. Enflasyonun orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Merkez Bankası, gıda enflasyonu ve petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarını da yukarı yönlü güncelledi. Buna göre 2026 yılı gıda enflasyonu tahmini yüzde 28,5'ten yüzde 31,3'e yükseltildi.

Ortalama petrol fiyatı tahmini ise 2026 yılı için 87,8 dolardan 97,2 dolara, 2027 yılı için 76,4 dolardan 86,7 dolara çıkarıldı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 4

FATİH KARAHAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyondaki düşüş sürecinin devamını sağlamak amacıyla sıkı para politikası duruşunun korunacağını açıkladı. Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şokların yıllık enflasyondaki gerilemeyi sınırladığını belirten Karahan, bu durumun enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu ifade etti.

Karahan, para politikasına ilişkin değerlendirmesinde, "Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ! 2026, 2027 VE 2028 HEDEFLERİ AÇIKLANDI

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU ETKİLİYOR

Eylül ve ekim aylarında ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandığını belirten Karahan, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak enerji fiyatlarındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Yüksek enerji fiyatlarının küresel enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade eden Karahan, gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizlerinin de dalgalı ve yüksek seyrini koruduğunu kaydetti.

Karahan, enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde ortaya çıkabilecek dolaylı etkilerin de yakından takip edildiğini belirtti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatının yükselişini sürdürdüğünü, altın ve enerji dışı ithalatın ise yataya yakın seyrettiğini bildirdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 5

KASIM AYI ENFLASYONU İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Dezenflasyon sürecinin arz yönlü baskılar nedeniyle yavaşladığını belirten Karahan, 2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatlarının öne çıktığını söyledi.

Enerji grubu dışındaki tüm gruplarda yıllık enflasyonun ekim ayı itibarıyla gerilediğini açıklayan Karahan, enerji grubunda yıllık enflasyonun yüzde 51,4'e ulaştığını ifade etti.

Gıda enflasyonunun arz koşullarındaki iyileşmeyle gerilemesine rağmen oynak seyrettiğini belirten Karahan, kasım ayına ilişkin değerlendirmesinde, "Kasım ayında yıllık enflasyondaki gerilemenin duraklaması mümkün" dedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 6

ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDE İYİLEŞME

Son dönemde açıklanan verilerin enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleştiğine işaret ettiğini söyleyen Karahan, ana eğilimin üçüncü çeyrekte yüzde 1,8'e gerilediğini ve ekim ayında da bu seviyesini koruduğunu açıkladı.

Trend enflasyon göstergesinin ekimde yüzde 1,7'ye gerilediğini belirten Karahan, para politikası kararlarının birkaç aylık eğilim dikkate alınarak şekillendirildiğini ifade etti.

Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını kaydeden Karahan, buna rağmen beklentilerin ihtiyatlı para politikası duruşunun sürdürülmesini gerektirdiğini vurguladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 7

KİRA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA BELİRGİNLEŞİYOR

Hizmet sektöründe dezenflasyonun devam ettiğini belirten Karahan, hizmet grubu alt kalemlerinde farklılaşma yaşandığını söyledi.

Geçmişte yüksek fiyat katılığı gösteren hizmet kalemlerindeki yavaşlamayı önemli bulduklarını ifade eden Karahan, kira enflasyonundaki gerileme eğiliminin belirginleştiğini kaydetti.

Karahan, iç talepteki yavaşlamanın temel mal grubunda dezenflasyonu desteklediğini belirterek talep göstergelerinin fiyat artışlarını sınırlayıcı koşullara işaret ettiğini söyledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 8

SANAYİ ÜRETİMİ GERİLEDİ, HİZMET ÜRETİMİ ARTTI

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, yılın ikinci çeyreğinde büyümenin iç talep öncülüğünde yavaşladığını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte hizmet üretiminin arttığını, sanayi üretiminin ise gerilediğini belirten Karahan, kapasite kullanım oranının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini ifade etti.

Küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ihracatın ikinci ve üçüncü çeyrekte olumlu performans gösterdiğini söyleyen Karahan, iş gücü piyasasının manşet işsizlik oranının işaret ettiğine kıyasla daha az sıkı olduğunu belirtti.

Turizmde genel görünümün savaşın etkilerine rağmen bozulmadığını da kaydetti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 9

KREDİ BÜYÜMESİ YÜZDE 20 CİVARINA GERİLEDİ

Kredi büyümesinin son dönemde yavaşladığını belirten Karahan, toplam kredi büyümesinin yüzde 20 civarına gerilediğini bildirdi.

Toplam tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasına yakın seyrettiğini ifade eden Karahan, bireysel kredilerdeki tahsili gecikmiş alacak verilerinin yakından takip edildiğini söyledi.

Merkez Bankası rezervlerine ilişkin değerlendirmesinde ise altın fiyatları ve risk iştahındaki oynaklığın rezervlere yansıdığını belirtti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 10

MİLYONLARIN MAAŞ HESABI DEĞİŞECEK Mİ?

Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesi, milyonlarca çalışanın ve emeklinin 2027 yılı maaş artışlarına ilişkin beklentileri açısından önem taşıyor. Ancak güncellenen tahminler, maaş zamlarının doğrudan bu oranlarda yapılacağı anlamına gelmiyor.

Memur ve memur emeklileri: Ocak 2027'de yapılacak maaş artışlarında toplu sözleşme hükümleri ve 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon dikkate alınacak. Temmuz-aralık döneminde oluşacak enflasyon farkı, toplu sözleşme zammına eklenecek. Kesin oran, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti: İşte 2026, 2027 ve 2028 beklentileri 11

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Ocak ayında yapılacak zamda 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon belirleyici olacak. Kasım ve aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla zam oranı kesinleşecek.

Asgari ücretliler: 2027 yılında uygulanacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmeleri sonucunda belirlenecek. Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e, 2027 tahminini ise yüzde 21'e yükseltmesi, ücret görüşmelerinde değerlendirilebilecek ekonomik beklentiler arasında yer alıyor.

Bu nedenle güncellenen enflasyon tahminleri, maaş zamlarını doğrudan belirlemese de milyonlarca kişinin yeni yıl için yaptığı hesaplara ve beklentilere ışık tutuyor.

Önceki Galeri
2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? İşte 6 ayrı senaryo
2027 asgari ücret zammında yeni hesap! Milyonların maaşı kaç TL olacak? İşte 6 ayrı senaryo
2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL
Sonraki Galeri
2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin