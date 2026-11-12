2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis'e gelecek yeni gelir artırıcı düzenlemede. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü ortak çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Ocak ayındaki enflasyon zammının yanı sıra refah payı, seyyanen destek ve kök maaş kademeleri masadaki yerini aldı. Peki, yeni yılda en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki tüm hesaplar ve detaylar...

Milyonlarca emekli Meclis'e gelecek yeni düzenlemeye kilitlenmiş durumda. Gelir artırıcı düzenleme için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışma içeriğinde birçok alternatif de değerlendirip etki analizleri yani maliyet unsurları da dikkate alınıyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşıyla ilgili masadaki formülleri köşesine taşıdı. İşte detaylar:

Yeni düzenlemede hangi konular öne çıkıyor? Düzenleme öncelikle emeklilerin gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Bunun için ocak ayında yapılacak enflasyon artışının dışında bir ek zam formülü öne çıkıyor. Ek artış için de seyyanen bir destek ve refah payı uygulamaları üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Ocak ayında enflasyon artışı ne kadar olacak? Ocak ayında beklenen enflasyon hesaplamalarına göre enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 8 olarak hesaplanıyor.