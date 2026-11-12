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2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis'e gelecek yeni gelir artırıcı düzenlemede. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü ortak çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Ocak ayındaki enflasyon zammının yanı sıra refah payı, seyyanen destek ve kök maaş kademeleri masadaki yerini aldı. Peki, yeni yılda en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki tüm hesaplar ve detaylar...

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 1

Milyonlarca emekli Meclis'e gelecek yeni düzenlemeye kilitlenmiş durumda. Gelir artırıcı düzenleme için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışma içeriğinde birçok alternatif de değerlendirip etki analizleri yani maliyet unsurları da dikkate alınıyor.

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 2

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşıyla ilgili masadaki formülleri köşesine taşıdı. İşte detaylar:

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 3

Yeni düzenlemede hangi konular öne çıkıyor?

Düzenleme öncelikle emeklilerin gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Bunun için ocak ayında yapılacak enflasyon artışının dışında bir ek zam formülü öne çıkıyor. Ek artış için de seyyanen bir destek ve refah payı uygulamaları üzerinde çalışmalar yapılıyor.

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 4

Ocak ayında enflasyon artışı ne kadar olacak?

Ocak ayında beklenen enflasyon hesaplamalarına göre enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 8 olarak hesaplanıyor.

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 5

Yapılacak artış herkese eşit mi olacak?

Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı herkese eşit olacak. Bu zaten yasal olarak her 6 ayda bir gerçekleşiyor. Daha önce yapılan refah payı artışları herkese eşit olarak uygulanmıştı. Ancak düşünülen ek artışlarda başka kriterler de devreye girebilir. Özellikle seyyanen artışlarda bir kademe uygulaması üzerinde de çalışılıyor.

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 6

TABAN MAAŞA REFAH PAYI ETKİSİ

  • Mevcut taban maaş: 23.552,00 TL

  • %10 enflasyon artışı: 25.907,20 TL

  • 5 puan refah payı: 27.202,56 TL

  • 10 puan refah payı: 28.497,92 TL

  • 15 puan refah payı: 29.793,28 TL

  • 20 puan refah payı: 31.088,64 TL

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 7

Yapılacak ek artışta hangi kriterler öne çıkıyor?

Burada prim gün sayısı, ödenen prim miktarları ve emeklilik şartları göze alınacak. Yani 3.600 gün ile ve asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emekli olmuş bir sigortalı ile 7 bin gün ve yüksek prim ödeyerek emekli olmuş birisi açısından bir eşitlik söz konusu olmayacak. Bu formüle göre daha çok prim ödeyenin ek ödemesi de yüksek olacak.

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 8

En düşük emekli maaşı ne olacak?

Üzerinde durulan konulardan birisi de en düşük emekli maaşı. Uzun zamandır uygulanan ve düşük maaş alan emeklilerin desteklenmesini sağlayan en düşük maaş miktarı her 6 ayda bir enflasyon oranında artırıyor Bunun için de yasa hazırlanıyor. Bu uygulamanın devam etmesi de düşünülüyor.

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 9

SSK- BAĞKUR MAAŞLARINA TABAN MAAŞ ETKİSİ

MAAŞ % 10 ARTIŞ 5 PUAN 10 PUAN 15 PUAN
30.000 33.000 34.650 36.300 37.950
35.000 38.500 40.425 42.350 44.275
40.000 44.000 46.200 48.400 50.600
45.000 49.500 51.975 54.450 56.925
50.000 55.000 57.750 60.500 63.250
55.000 60.500 63.525 66.550 69.575
60.000 66.000 69.300 72.600 75.900
2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 10

En düşük maaşta hesap nasıl olacak?

Şu anda en düşük maaş 23.552 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın altında emekli maaşı alanlara Hazine'den seyyanen ödeme yapılıyor. Yüzde 10'luk enflasyon artışı ile bu rakamın 25.907 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Bunun üzerine refah payı ya da seyyanen artış için değişik formüller de çalışılıyor.

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 11

En düşük maaş kaç lira olacak?

Üzerinde çalışılan formüllere göre en düşük emekli maaşının 30-35 bin bandında olması hesaplanıyor. Bunun için de hem enflasyon artışı hem de seyyanen artış gündemde. Örneğin yüzde 10 enflasyon artışı ile 25.907 TL olacak en düşük maaşa yapılacak 5 bin TL'lik bir seyyanen artış ile rakam 31.000 TL'ye ulaşacak.

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 12
  • Mevcut taban maaş: 23.552 TL
  • Yüzde 10 enflasyon artışı : 25.907,20 TL
  • 5 bin TL ek artış: 30.907,20 TL
2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 13

MEMUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI ETKİSİ

MAAŞ % 8 ARTIŞ 5 PUAN 10 PUAN 15 PUAN
31.528 34.050 35.753 37.455 39.158
35.000 37.800 39.690 41.580 43.470
40.000 43.200 45.360 47.520 49.680
45.000 48.600 51.030 53.460 55.890
50.000 54.000 56.700 59.400 62.100
55.000 59.400 62.370 65.340 68.310
60.000 64.800 68.040 71.280 74.520
2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 14

Refah payı artışı kaç puan olabilir?

Herkes için uygulanacak refah payı oranı ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu konuda etki analizleri yapılıyor. Refah payının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 10-15 bandında olması da masada.

2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: En düşük maaşa yüzde 10 + 5 bin TL 15

Artış hangi maaşlara olacak?

Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak. Bu durumda kök maaşlar belirlenecek taban maaşın altında kalırsa bu kez hazineden yeni bir destek yapılması da gerekecek.

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