Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek çifte indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 12 Kasım saat 00.01'den itibaren motorine 5,20 TL, benzine ise 2,70 TL indirim yapılması bekleniyor. Peki, indirimlerin pompaya yansımasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? İşte 11 Kasım güncel akaryakıt fiyatları ve indirim sonrası oluşacak olası rakamlar...
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 12 Kasım'dan itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyat tabelaları yeniden değişecek.
AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM BEKLENİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 5,20 TL, benzinde ise 2,70 TL indirim bekleniyor.
İndirimlerin gerçekleşmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak. Yeni fiyatların akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıması beklenirken, nihai tutarlar güncel piyasa koşullarına göre netleşecek.
BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL OLACAK?
Beklenen indirim tutarları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,60 TL'den 71,90 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 95,20 TL'den 90 TL'ye gerileyecek.
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin 71,70 TL, motorinin 89,80 TL olması öngörülürken, Ankara'da benzinin 72,90 TL'ye, motorinin 91,10 TL'ye düşmesi bekleniyor.
İzmir'de ise benzinin litre fiyatının 73,10 TL'ye, motorinin 91,40 TL'ye gerilemesi hesaplanıyor.
12 KASIM İNDİRİM SONRASI OLASI AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 71,90 TL
- Motorin: 90,00 TL
- LPG: 50,70 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 71,70 TL
- Motorin: 89,80 TL
- LPG: 50,10 TL
ANKARA
- Benzin: 72,90 TL
- Motorin: 91,10 TL
- LPG: 50,79 TL
İZMİR
- Benzin: 73,10 TL
- Motorin: 91,40 TL
- LPG: 50,70 TL
Not: Fiyatlar, 11 Kasım tarifesi üzerinden beklenen indirim tutarları düşülerek hesaplanmıştır.
11 KASIM GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
- Benzin: 74,60 TL
- Motorin: 95,20 TL
- LPG: 50,70 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
- Benzin: 74,40 TL
- Motorin: 95,00 TL
- LPG: 50,10 TL
ANKARA
- Benzin: 75,60 TL
- Motorin: 96,30 TL
- LPG: 50,79 TL
İZMİR
- Benzin: 75,80 TL
- Motorin: 96,60 TL
- LPG: 50,70 TL