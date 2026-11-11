-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek çifte indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 12 Kasım saat 00.01'den itibaren motorine 5,20 TL, benzine ise 2,70 TL indirim yapılması bekleniyor. Peki, indirimlerin pompaya yansımasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları kaç TL olacak? İşte 11 Kasım güncel akaryakıt fiyatları ve indirim sonrası oluşacak olası rakamlar...

Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 1

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 12 Kasım'dan itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyat tabelaları yeniden değişecek.

Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 2

AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 5,20 TL, benzinde ise 2,70 TL indirim bekleniyor.

İndirimlerin gerçekleşmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak. Yeni fiyatların akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıması beklenirken, nihai tutarlar güncel piyasa koşullarına göre netleşecek.

Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 3

BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL OLACAK?

Beklenen indirim tutarları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 74,60 TL'den 71,90 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 95,20 TL'den 90 TL'ye gerileyecek.

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin 71,70 TL, motorinin 89,80 TL olması öngörülürken, Ankara'da benzinin 72,90 TL'ye, motorinin 91,10 TL'ye düşmesi bekleniyor.

İzmir'de ise benzinin litre fiyatının 73,10 TL'ye, motorinin 91,40 TL'ye gerilemesi hesaplanıyor.

Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 4

12 KASIM İNDİRİM SONRASI OLASI AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 71,90 TL
  • Motorin: 90,00 TL
  • LPG: 50,70 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 71,70 TL
  • Motorin: 89,80 TL
  • LPG: 50,10 TL

ANKARA

  • Benzin: 72,90 TL
  • Motorin: 91,10 TL
  • LPG: 50,79 TL

İZMİR

  • Benzin: 73,10 TL
  • Motorin: 91,40 TL
  • LPG: 50,70 TL

Not: Fiyatlar, 11 Kasım tarifesi üzerinden beklenen indirim tutarları düşülerek hesaplanmıştır.

Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 5

11 KASIM GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 74,60 TL
  • Motorin: 95,20 TL
  • LPG: 50,70 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 74,40 TL
  • Motorin: 95,00 TL
  • LPG: 50,10 TL

ANKARA

  • Benzin: 75,60 TL
  • Motorin: 96,30 TL
  • LPG: 50,79 TL

İZMİR

  • Benzin: 75,80 TL
  • Motorin: 96,60 TL
  • LPG: 50,70 TL
Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 6

BRENT PETROL 92 DOLAR SEVİYESİNDE

Akaryakıt fiyatlarını etkileyen Brent petrolün varili, 11 Kasım sabahında vadeli işlemlerde 92 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 10 Kasım'da yayımladığı raporda Brent petrolün kasım ve aralık aylarında varil başına ortalama 100 dolar civarında seyretmesini beklediğini açıkladı.

EIA, Brent petrolün 2026 yılı ortalama fiyatını 97 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 86 dolar olarak tahmin etti.

Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 7

PETROL FİYATLARINDA 2027 TAHMİNİ

EIA'nın raporuna göre Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin azalmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri, tanker taşımacılığındaki sorunlar ve düşük petrol stokları fiyatlar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Ekim ayında Brent spot petrolün ortalama fiyatı 124 dolara yükselirken, bölgedeki üretim kesintileri günlük 10,9 milyon varilden 2,5 milyon varile geriledi.

Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 8

EIA, Orta Doğu'daki üretimin toparlanması ve küresel petrol stoklarının 2027'nin ilk yarısında günlük ortalama 3,5 milyon varil artmasıyla Brent petrolün ikinci çeyrekte 90 doların altına, son çeyrekte ise 77 dolara gerileyeceğini öngörüyor.

Önceki raporda 74 dolar olan yıl sonu tahmini ise 3 dolar artırıldı.

Rapordaki fiyat tahminleri ile 11 Kasım'da piyasada görülen 92 dolarlık seviye arasındaki farkta raporun 5 Kasım'a kadar olan verilere dayanması etkili oldu. Ayrıca EIA'nın aylık ortalama spot fiyat tahmini ile vadeli işlem fiyatları farklı göstergeleri ifade ediyor.

Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 9

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ve döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak hesaplanıyor.

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyabiliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığı 12 Kasım tarihli çifte indirimin nihai tutarları ise rafineri fiyatlamaları ve piyasalardaki son gelişmelerin ardından netleşecek.

Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları 10
65 yaş üstüne 2027 hesabı! Kaç TL ödenecek? 65 YAŞ ÜSTÜNE 2027 HESABI! KAÇ TL ÖDENECEK?
Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı
Sonraki Galeri
Altın ve gümüşte sert düşüş! Piyasaların beklediği veri açıklandı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin