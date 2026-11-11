Akaryakıtta bu kez çifte indirim var! Tabelalar yine değişecek: 11 Kasım benzin, motorin ve LPG fiyatları

EIA, Brent petrolün 2026 yılı ortalama fiyatını 97 dolar, 2027 yılı ortalamasını ise 86 dolar olarak tahmin etti.

Ekim ayında Brent spot petrolün ortalama fiyatı 124 dolara yükselirken, bölgedeki üretim kesintileri günlük 10,9 milyon varilden 2,5 milyon varile geriledi.

EIA'nın raporuna göre Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin azalmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri, tanker taşımacılığındaki sorunlar ve düşük petrol stokları fiyatlar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

EIA, Orta Doğu'daki üretimin toparlanması ve küresel petrol stoklarının 2027'nin ilk yarısında günlük ortalama 3,5 milyon varil artmasıyla Brent petrolün ikinci çeyrekte 90 doların altına, son çeyrekte ise 77 dolara gerileyeceğini öngörüyor.

Önceki raporda 74 dolar olan yıl sonu tahmini ise 3 dolar artırıldı.

Rapordaki fiyat tahminleri ile 11 Kasım'da piyasada görülen 92 dolarlık seviye arasındaki farkta raporun 5 Kasım'a kadar olan verilere dayanması etkili oldu. Ayrıca EIA'nın aylık ortalama spot fiyat tahmini ile vadeli işlem fiyatları farklı göstergeleri ifade ediyor.