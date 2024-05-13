Memur emeklisi maaş zammı 30’da eşitlenebilir! Yeni formül masada: Temmuz ayı zamlı maaş tablosu yeniden hesaplanıyor

2024 Memur emeklisi temmuz zamları belli olaya başladı. Bilindiği üzere bu yılın Ocak zammı ise memur emeklilerinde yüzde 49.25 çıkmış, SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 olan enflasyon artışına 11.68 puanlık refah payı eklenerek oranlar eşitlenmişti. Temmuz ayında ise yine bu oranların eşitlenmesi masada. İşte formül kapsamında Temmuz zammı sonrası yeni memur emekli maaş tablosu…