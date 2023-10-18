KPSS şartı yok! VakıfBank 1.985 memur alımı yapıyor! İşte son başvuru tarihi ve şartları….

VakıfBank KPSS şartı aramaksızın belirtilen kadrolara 1.985 memur alımı yapacağını alan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları yayınladığı ilan ile açıklayan kamu bankası, başvuru şartlarını taşıyan adayları sınava davet edecek. İşte ayrıntılar ve başvuru ekranı…