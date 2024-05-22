22 Mayıs 2024, Çarşamba
Kıyıda, köşede yastık altında 1 tane olan köşeyi döner: Kuyumcular 40.135 TL'den havada kapıyor olan koşsun
Altın, sadece bir yatırım aracı olmanın ötesinde, ekonomik krizler, enflasyon ve jeopolitik riskler gibi çeşitli faktörlerden korunma amacıyla da tercih edilmektedir. Altının bu koruyucu özelliği, onu yatırım portföylerinde stratejik bir yer edinmeye yönlendirmektedir. Özellikle Türkiye'de ve dünya genelinde altına olan talep, bu güvenli liman arayışının bir yansıması olarak sürekli artış göstermektedir.
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:55
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