17 Eylül 2025, Çarşamba
“Kaçan trene arkadan bakmak lazım” dedi! İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: 6-7 bin lira rakamlarını konuşacağız
Ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı da 5 bin lirayı gördü. Gözler ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan Memiş, "Bu hafta altın almayın" uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 17.09.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:57