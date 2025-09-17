“Kaçan trene arkadan bakmak lazım” dedi! İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: 6-7 bin lira rakamlarını konuşacağız

- Bu seviyeden almak mantıklı mı? Biz ne yapalım? Bekleyelim mi? Bir satış olur mu? Düşer mi? O trendi mi yakalayalım? Küçük yatırımcı ne yapsın?

"BU HAFTA ALTIN ALMAYIN"

Bugün altın almak için iyi bir gün değil. Bu hafta altın almak için iyi bir hafta değil. O yüzden bence o kaçan trene biraz daha arkadan bakmak lazım. Bugüne kadar uyarıyı dikkate almayan, geç kalmış olanlar, eline yeni para geçenler, biraz beklemeli, sakin olmalı. Tekrar yüzde 5-6 civarında ons altın tarafında bir düşüş öngörüm var.