“Kaçan trene arkadan bakmak lazım” dedi! İslam Memiş’ten gram altın için kritik uyarı: 6-7 bin lira rakamlarını konuşacağız

Ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı da 5 bin lirayı gördü. Gözler ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı. Yatırımcılara kritik uyarılarda bulunan Memiş, "Bu hafta altın almayın" uyarısında bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.09.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:57
Herkes altını konuşuyor. Gram altının fiyatı 5 bin lirayı gördü. Bir yandan gözler de Amerikan Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Altında yön ne olacak? Rekor üstüne rekor kıran altında yön ne? Gram altın 6 bin lirayı görür mü? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında Ajans Bugün programında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ALTIN BORCU OLANLAR DİKKAT!

Altın borcu olanlara üzülecek bir haber vereceğim. Evet 2026 yılında artık 6 bin 350 lira seviyesi sürpriz değil. Peki, ne oldu kısaca hatırlayalım. 1 Ocak tarihinde 3 bin 50 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın, 5 bin 10 liraya kadar yükseldi ve bugün yine kuyumcularda 5 bin liranın üzerinde bir gram altın var.

Bu ne demek oluyor? 9 ayda gramında bin 960 lira getirisi oldu, yani yüzde 64 civarında bir kazanç gramında. Ons altın da 2 bin 623 dolar seviyesinden yıla başlamıştı. 3 bin 700 dolar, yani 45 yılın zirvesi ons altın tarafında görüldü. Bu da yüzde 41'lik bir getiri sağladı gram altın.

"ŞAMPİYON GÜMÜŞ"

Ama her ne kadar gram altını konuşsak da şampiyon gümüş. Yine şampiyonumuz gümüş. Gümüş ne yaptı peki bu arada? 32,88 lira seviyesinden yıla başlamıştı. 56,41 lira seviyesine kadar yükseldi. Yani yüzde 70'lik getiri sağladı gümüşün gram fiyatı. 28,91 dolar seviyesinden yıla başlamıştı gümüşün ons fiyatı. 42,86 dolar seviyesine kadar yükseldi. Burada yüzde 48'lik bir getiri gördük. Yani altın değil aslında gümüş birinci ama altın çok sevilen bir emtia olduğu için ve geleneksel bir yatırım aracımız olduğu için altın çok merak ediliyordu.

Psikolojik direnç seviyesi 5 bin lira Türkiye'de artık görüldü ve bundan sonra artık yıl sonuna kadar 5 bin 200 lira seviyesini artık kapıları aralığını söyleyebilirim.

- Bu seviyeden almak mantıklı mı? Biz ne yapalım? Bekleyelim mi? Bir satış olur mu? Düşer mi? O trendi mi yakalayalım? Küçük yatırımcı ne yapsın?

İSLAM MEMİŞ A HABER'DE: BU HAFTA ALTIN ALMAYIN!

"BU HAFTA ALTIN ALMAYIN"

Bugün altın almak için iyi bir gün değil. Bu hafta altın almak için iyi bir hafta değil. O yüzden bence o kaçan trene biraz daha arkadan bakmak lazım. Bugüne kadar uyarıyı dikkate almayan, geç kalmış olanlar, eline yeni para geçenler, biraz beklemeli, sakin olmalı. Tekrar yüzde 5-6 civarında ons altın tarafında bir düşüş öngörüm var.

"ALIM FIRSATLARI OLACAK"

Muhtemelen 3 bin 550 ile 3.520 dolar seviyesine kadar teknik bir düzeltme yapacak ikinci ralli öncesinde. O yüzden bence sakin olmakta fayda var, panik yapmamakta fayda var. Yatırımcımız mutlaka zaman zaman alım fırsatları bulacaktır. Yılın son alımları yine önümüzdeki haftalarda gelebilir. O yüzden bence altın tarafında alım noktasında iyi bir karar vermek lazım.

Ama elinde altın olanlar da var malum, ev alacaktır, araba alacaktır. Fırsat kolluyordur. Hani altın yükselse de şu evimi alsam, araba mı alsam diye böyle bir düşünceye sahip. Onlara da diyoruz ki, eğer pazarlığınız bitmişse, tapuya gideceksiniz veya notere gideceksiniz, evet, altın fiyatları 5 bin lira. Buradan bozup o ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Ama nakide ihtiyacı yoksa o yatırımcımızın, elinde altın bulunan yatırımcımızın bence beklemekte fayda var.

- Peki, gümüş için de mi aynı şeyi söylersiniz?

Gümüş malum altını tahtından etti, altından fazla kazandırdı. Bu yılın şampiyonu şimdilik yıl sonuyla yine hesaplamasını yapacağız, ama görülen şu, genelde merak ediyorlar. Yani bu fiyatlardan biz de gümüş alalım mı diye. Aynı şekilde gümüş yatırımcısına diyorum ki, bekleyin, sabredin. Orada da aynı altın tarafında beklediğimiz düşüşleri gümüş tarafında da bekliyoruz. Belki 40 dolar seviyesine kadar gerileyen, gümüşün gram fiyatında 54 lira seviyesine kadar gerileyen bir gram fiyatı görebiliriz. Gümüş tarafında da beklenmesini ben önemsiyorum.

"DÜĞÜNLERDE ÇEYREK ALTIN GÖRMEK ZOR GİBİ DURACAK"

Hazır altın fiyatları bu 5 bin lirayı geçmişken, şimdi elimde görmüş olduğunuz malum çeyrek altın var. 1 Ocak tarihinde çeyrek altın 5 bin lira seviyesindeydi. Şimdi bugüne baktığımız zaman çeyrek altın 8 bin 226 lira. Yani bugün çeyrek 8 bin 226 lira. Bu ne demek oluyor? Düğünlerde artık takı olarak çok takılıyordu çeyrek altın. Artık bundan sonra düğünlerde çeyrek altın görmek biraz zor gibi duracak. Bunu neden söylüyorum? Düğün takılarına güvenip de borçlanacak olan gençlerimiz varsa bu tarafta biraz daha frenlemesi lazım düşüncelerini. Bu tarafta biraz daha beklemek lazım.

"FİZİKİ ALTIN" UYARISI

Şimdi ben özellikle vatandaşlarımıza son bir aydır şu uyarıda bulunuyorum. Mümkünse kuyumculardan fiziki olarak alım yaparsanız iyi olur. Çünkü altın fiyatlarında bu agresif yükselişler yaşanınca veya altın tarafında düğün sezonu başlayınca dolandırıcılar devreye giriyor. Hemen internetten size böyle gerçek çeyrek altının fotoğrafını paylaşıyorlar, imitasyon, düşük ayarlı veya farklı ürünler gönderebiliyorlar. O yüzden dolandırıcılar artık aynı kuyumcu atölyeleri gibi çalışıyor. Yani modern teknolojiyi kullanıyorlar. O yüzden vatandaşlarımızın altın olarak mümkünse çok dikkat etmesi lazım.

"YASAKLANACAK"

Altın güvenli bir limandı ama bugün çeyrek altın 8 bin 200 liradan fazla, gram altın 5 bin lira. Dolandırıldığınız zaman ciddi canınız yanıyor. Ama ben geçtiğimiz aylarda Sayın Ticaret Bakanımızı makamında bizzat ziyaret ettim. Artık çarşıda pazarda, sokakta böyle birebir taklit, imitasyon takılar kesinlikle satışı yasaklanacak. Tüketiciyi koruyan, vatandaşları koruyan birçok tedbir de alınacak. Bununla ilgili çalışmaları Ticaret Bakanlığımız bence yakında yapacak. Bu sorunlar artık yavaş yavaş bitecek. Tabii Ticaret Bakanlığı'nın ve Adalet Bakanlığı'nın bu noktada ortak bir çalışma yapması önemli. Tüketicilerin korunması önemli, sektörün itibarı önemli. Bu problem inşallah en kısa zamanda çözülür ama en büyük görev vatandaşlarımıza düşüyor. Vatandaşlarımız internetten alma zorunluluğu varsa mutlaka Türkiye'nin kurumsal mağazaları var veya rafinerilerin internet sayfaları var. Buradan alışveriş yaparlarsa iyi olur.

"6-7 BİN LİRA RAKAMLARINI KONUŞACAĞIZ"

Altın fiyatları bugün 5 bin lira. Artık 2026 yılında 6 bin lira rakamlarını konuşacağız, 2027 yılında 7 bin lira rakamlarını konuşacağız. O yüzden altın artık ulaşılabilir bir emtia olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Ona göre tedbirli olmak lazım, ona göre karar vermek lazım.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

