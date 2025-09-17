17 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Ekonomi Videoları İslam Memiş A Haber’de: Bu hafta altın almayın!
İslam Memiş A Haber’de: Bu hafta altın almayın!

Giriş: 17.09.2025 09:49
Ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı da 5 bin lirayı gördü. Gözler ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Olası bir faiz indirimi altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi. Memiş, "Bugün altın almak için iyi bir gün değil." dedi.
