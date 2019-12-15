15 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut yapacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bizzat verdi. Erdoğan, her yıl 100 bin sosyal konut projesi için harekete geçildiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise 100 bin konut projesi ile dar gelirlilerin ev sahibi olacağını söyledi. Albayrak, başvuruların tarihini de açıkladı. 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler de belli oldu. Projeden ev almak isteyenler yoğun şekilde başvurulara dair detayları ve konutların yapılacağı yerleri araştırıyor. Peki, 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 13:19
  • 1
  • 30
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjdesini verdiği dar gelirli aileler için 81 ilde yapılacak "100 Bin Sosyal Konut Projesi", tüm Türkiye'de büyük bir heyecan yarattı. 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında başvuruların alınacağı projede vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de söz konusu konutların hangi ilçelerde yapılacağı oldu.

  • 2
  • 30
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 17.3 milyar TL'lik yatırımla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak ve ülke genelinde binlerce dar gelirli aileyi yuva sahibi yapacak projenin hayata geçirileceği ilçelerden bir bölümü netlik kazanmaya başladı.

  • 3
  • 30
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

YILBAŞINDA BAŞLAYACAK

81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak.

  • 4
  • 30
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

  • 5
  • 30
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?
İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut

Ankara Beypazarı 500 konut

Ankara Nallıhan 200 konut