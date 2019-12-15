İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut yapacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bizzat verdi. Erdoğan, her yıl 100 bin sosyal konut projesi için harekete geçildiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise 100 bin konut projesi ile dar gelirlilerin ev sahibi olacağını söyledi. Albayrak, başvuruların tarihini de açıkladı. 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler de belli oldu. Projeden ev almak isteyenler yoğun şekilde başvurulara dair detayları ve konutların yapılacağı yerleri araştırıyor. Peki, 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...