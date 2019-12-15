894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?

2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ'den Türkiye genelinde 100 bin konut yapılacağı müjdesi geldi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Müjdeli haberi Başkan Erdoğan vermiş ve her yıl 100 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldığını belirtmişti. 100 bin konutun hangi illerde ve ilçelerde yapılacağı belli olurken projenin detayları da açıklandı. 2+1 konutlarda başvuru bedeli 500 TL olarak belirlenirken, 3+1 konutlarda başvuru bedeli 1000 TL olacak. Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri kura ile belli olacak. TOKİ başvuruları hakkında tüm merak edilenler haberimizde…