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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
2020 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvuruları nasıl yapılır sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'den büyük müjde geldi. Türkiye genelinde yapılacak konutlar için binlerce kişinin başvuru yapması bekleniyor. İnşa edilecek konutlarda 2+1 ve 3+1 daireler yer alacak. Projedeki 2+1 daireler 75 ile 85 metrekare arasında olacak, 3+1 daireler ise 100 metrekare büyüklüğünde olacak. Ev sahibi olma hayali kuran kişiler TOKİ başvuruları hakkında bilgi almak istiyor. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 15.12.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 21:15
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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?