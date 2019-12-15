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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?

2020 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvuruları nasıl yapılır sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'den büyük müjde geldi. Türkiye genelinde yapılacak konutlar için binlerce kişinin başvuru yapması bekleniyor. İnşa edilecek konutlarda 2+1 ve 3+1 daireler yer alacak. Projedeki 2+1 daireler 75 ile 85 metrekare arasında olacak, 3+1 daireler ise 100 metrekare büyüklüğünde olacak. Ev sahibi olma hayali kuran kişiler TOKİ başvuruları hakkında bilgi almak istiyor. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 15.12.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 21:15
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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?

2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ'den Türkiye genelinde 100 bin konut yapılacağı müjdesi geldi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Müjdeli haberi Başkan Erdoğan vermiş ve her yıl 100 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldığını belirtmişti. 100 bin konutun hangi illerde ve ilçelerde yapılacağı belli olurken projenin detayları da açıklandı. 2+1 konutlarda başvuru bedeli 500 TL olarak belirlenirken, 3+1 konutlarda başvuru bedeli 1000 TL olacak. Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri kura ile belli olacak. TOKİ başvuruları hakkında tüm merak edilenler haberimizde…

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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?

2020 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ toplu konut başvuruları 16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak.

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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?

Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvuracak.

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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak vatandaşların belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. TOKİ konutlarına başvuru yapmak için gereken şartlar şu şekilde:

* T.C. vatandaşı olması,

* Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

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894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
894 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! TOKİ 100 bin konut başvuruları başladı mı? 2020 TOKİ başvuruları nasıl yapılır?

* Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).