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Emekliye en az 1.256 TL! Ocak zammıyla birlikte...

Emeklilerin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan zamda. Milyonlarca emeklinin Ocak zammında son viraja girildi. Beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 6.29 olarak beklenirken, en düşük maaşta bin 256 lira seviyesi göründü. Peki, kim ne kadar zam alacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 04:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 04:30
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Emekliye en az 1.256 TL! Ocak zammıyla birlikte...

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı.

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Emekliye en az 1.256 TL! Ocak zammıyla birlikte...

Süre yaklaşırken; zam oranı da gelen ipuçlarıyla şekillenmeye başladı.

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Emekliye en az 1.256 TL! Ocak zammıyla birlikte...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor.

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Emekliye en az 1.256 TL! Ocak zammıyla birlikte...

NASIL DEĞİŞECEK?
TAKVİM, hem bu tahmine hem de 5 ayda gerçekleşen yüzde 5.71'lik enflasyona göre yeni maaşları hesapladı.

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Emekliye en az 1.256 TL! Ocak zammıyla birlikte...

Hazırladığımız tabloya bakan emekliler zam oranları hakkında fikir sahibi olabilecek.