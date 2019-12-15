Emekliye en az 1.256 TL! Ocak zammıyla birlikte...

Emeklilerin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan zamda. Milyonlarca emeklinin Ocak zammında son viraja girildi. Beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 6.29 olarak beklenirken, en düşük maaşta bin 256 lira seviyesi göründü. Peki, kim ne kadar zam alacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 04:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 04:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





