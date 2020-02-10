İstanbul'da zamlı ulaşım başladı! Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları
İstanbul'da zamlı ulaşım bu sabah itibarıyla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı yüzde 35'lik zam kararının ardından fiyatlar oldukça yükseldi. Metrobüs ile gidiş-dönüş en az 12 TL olurken, en yüksek ise 17,40 TL olarak fiyatlandı. Metrobüs ile seyahat eden bir kişinin ulaşım ücreti ayda 452 TL'ye kadar artış gösterdi. Aktarma ücretlerinin artması da birkaç vasıta kullananları olumsuz etkiledi. Öğrenci akbilinde 50 kuruş, tam akbilde 90 kuruş zam var. Peki, Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:29Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 10:47