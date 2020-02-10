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İstanbul'da zamlı ulaşım başladı! Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları

İstanbul'da zamlı ulaşım bu sabah itibarıyla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı yüzde 35'lik zam kararının ardından fiyatlar oldukça yükseldi. Metrobüs ile gidiş-dönüş en az 12 TL olurken, en yüksek ise 17,40 TL olarak fiyatlandı. Metrobüs ile seyahat eden bir kişinin ulaşım ücreti ayda 452 TL'ye kadar artış gösterdi. Aktarma ücretlerinin artması da birkaç vasıta kullananları olumsuz etkiledi. Öğrenci akbilinde 50 kuruş, tam akbilde 90 kuruş zam var. Peki, Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 10:47
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İstanbul'da zamlı ulaşım başladı! Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları

İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, ÖHO, tramway, vapur ve motor seferleri yüzde 35 oranında zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle metrobüs ile işe giden vatandaşların yolculuk maliyeti 452 TL'ye kadar arttı. Aktarma ücretlerinin zamlanması da ulaşım yükünü giderek artırdı. İBB zam ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." denildi. Peki zamlı akbil fiyatları ne kadar oldu? Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları...

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İstanbul'da zamlı ulaşım başladı! Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları

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İstanbul'da zamlı ulaşım başladı! Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları

GÜNDE EN AZ 12 TL METROBÜS ÜCRETİ

Metrobüs ile işe gidip gelen vatandaşlar zamdan en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Zam sonrası metrobüs ile gidip gelmenin maliyeti 12 TL'den başlıyor.

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İstanbul'da zamlı ulaşım başladı! Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları

METROBÜS İLE UZUN SEYAHAT EDENLER 17.40 TL ÖDEYECEK

Metrobüs fiyatları duraklara göre değişkenlik gösteriyor. Her durakta iade makineleri yer alıyor. Vatandaşlar akbilini okutarak iade alıyor. Ancak uzun seyahat edenlerin böyle bir şansı bulunmuyor. Metrobüs artık uzun seyahat edenler için gidiş-dönüş tam 17,40 TL oldu.

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İstanbul'da zamlı ulaşım başladı! Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları

AYDA 158 TL FAZLA ÖDEME YAPILACAK

Metrobüs ile seyahat eden bir vatandaş başka hiçbir ulaşım aracına binmeden işe gidip gelirse cebinden 158 TL fazla para çıkacak. Metrobüs ile en kısa mesafede gidip gelen yolcular ayda 312 TL, en uzun seyahat edenler ise 452 TL ödeyecek.