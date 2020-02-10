İstanbul'da zamlı ulaşım başladı! Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları

İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, ÖHO, tramway, vapur ve motor seferleri yüzde 35 oranında zamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle metrobüs ile işe giden vatandaşların yolculuk maliyeti 452 TL'ye kadar arttı. Aktarma ücretlerinin zamlanması da ulaşım yükünü giderek artırdı. İBB zam ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." denildi. Peki zamlı akbil fiyatları ne kadar oldu? Metro, metrobüs, Marmaray, vapur akbil ücretleri ne kadar? İşte zamlı akbil fiyatları...

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!