Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe sakin başladı. Altının Ons fiyatı 1572 dolar bandında seyrederken, sabah saatlerinde 0,05 oranında bir artış görülüyor. Altının gram fiyatı 300 TL'nin üstünde seyrederken, çeyrek altın 500 TL'nin altında konumlanmış durumda. Altın alımı yapacak olan vatandaşların gözü kulağı uzmanların uyarılarında. Uzmanlar uzun vadede altının kazandıracağı görüşünde. Peki altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





