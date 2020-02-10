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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe sakin başladı. Altının Ons fiyatı 1572 dolar bandında seyrederken, sabah saatlerinde 0,05 oranında bir artış görülüyor. Altının gram fiyatı 300 TL'nin üstünde seyrederken, çeyrek altın 500 TL'nin altında konumlanmış durumda. Altın alımı yapacak olan vatandaşların gözü kulağı uzmanların uyarılarında. Uzmanlar uzun vadede altının kazandıracağı görüşünde. Peki altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 09:14
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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Altın fiyatları sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde aranmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı 300 TL'nin üstündeki seyrine devam ederken, çeyrek altın 495 TL'nin üzerinde. Altın Ons fiyatı ise 1572 dolar bandından işlem görüyor. Altın Ons fiyatı 0,05 değer kazanmış görünüyor. Peki, Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

CANLI YAYINDA AÇIKLADI! ALTIN NE ZAMAN ALINMALI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonominin nabzını tuttu. Erdem, altın fiyatları ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdem, fiyatlarda bundan sonra çok sert düşüşler olmasını beklemediğini söylerken, altının her daim güvenli liman olduğunu söyledi.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Faruk Erdem altın yatırımı yapacak olanlara, "Düşüşler her zaman büyük fırsatlar doğurur. Altın düştüğünde yatırım yapmak her zaman avantaj sağlar. Altın güvenli limandır, karışıklık durumlarında her zaman yatırım oraya yönelir. Yükselirken yatırım yapmak çok kazandırmayabilir. Fırsatları değerlendirmek gerekir" dedi.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

Erdem ayrıca altın yatırımında alım yapıldıktan sonra belli bir süre altını unutmak gerektiğini ifade etti. Uzun vadeli yatırımların kazandırdığına ifade etti.

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Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç lira?

KORONAVİRÜS SALGINI ALTININ DİRENCİNİ ARTIRIYOR

Küresel piyasalarda risk iştahında artış göze çarpsa da Çin'de koronavirüs salgını kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Sağlık uzmanları virüsü durdurmak için aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyorlar. Salgına ilişkin olumlu ve olumsuz haberler fiyatlar üzerinde dalgalanma yaratıyor.