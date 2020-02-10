İBB'nin fahiş zammı resmiyet kazandı! İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve imza atanlar...
Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yüzde 35 zam yaptı. Zamma tepkiler fata sonundan beri sürerken, İBB'nin açıklamaları vatandaşların öfkesini dindirmedi. Vatandaşlar fiyatları aşırı bulurken, İBB zamlı fiyat tarifelerini yürürlüğe koydu. Marmaray fiyatları da bu sabah zamlandı. TCDD, zammı kendilerinin yapmadığını, İBB'ye bağlı UKOME'nin kararı olduğunu duyurdu. Vatandaşlar bu karar sonrası deyim yerindeyse çılgına döndü. İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve zammın altında yer alan imzalar...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 14:05Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 14:12