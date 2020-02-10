10 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İBB'nin fahiş zammı resmiyet kazandı! İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve imza atanlar...

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yüzde 35 zam yaptı. Zamma tepkiler fata sonundan beri sürerken, İBB'nin açıklamaları vatandaşların öfkesini dindirmedi. Vatandaşlar fiyatları aşırı bulurken, İBB zamlı fiyat tarifelerini yürürlüğe koydu. Marmaray fiyatları da bu sabah zamlandı. TCDD, zammı kendilerinin yapmadığını, İBB'ye bağlı UKOME'nin kararı olduğunu duyurdu. Vatandaşlar bu karar sonrası deyim yerindeyse çılgına döndü. İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve zammın altında yer alan imzalar...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 14:12
  • 1
  • 25
İBB'nin fahiş zammı resmiyet kazandı! İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve imza atanlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 35 gibi fahiş bir zammı bugün itibarıyla resmiyete döktü. Toplu taşıma a'dan z'ye zamlanırken, İBB vatandaşların hedefi haline geldi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken İBB'den yapılan açıklamalar kimseyi tatmin etmedi. Aksine Marmaray zammının arkasından da İBB'nin çıkması vatandaşı çileden çıkarttı. İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve imza atanlar...

  • 2
  • 25
İBB'nin fahiş zammı resmiyet kazandı! İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve imza atanlar...

İŞTE ZAMLI TARİFELERİN LİSTELERİ

GÜNDE EN AZ 12 TL METROBÜS ÜCRETİ

Metrobüs ile işe gidip gelen vatandaşlar zamdan en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Zam sonrası metrobüs ile gidip gelmenin maliyeti 12 TL'den başlıyor.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

  • 3
  • 25
İBB'nin fahiş zammı resmiyet kazandı! İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve imza atanlar...

METROBÜS İLE UZUN SEYAHAT EDENLER 17.40 TL ÖDEYECEK

Metrobüs fiyatları duraklara göre değişkenlik gösteriyor. Her durakta iade makineleri yer alıyor. Vatandaşlar akbilini okutarak iade alıyor. Ancak uzun seyahat edenlerin böyle bir şansı bulunmuyor. Metrobüs artık uzun seyahat edenler için gidiş-dönüş tam 17,40 TL oldu.

  • 4
  • 25
İBB'nin fahiş zammı resmiyet kazandı! İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve imza atanlar...

AYDA 158 TL FAZLA ÖDEME YAPILACAK

Metrobüs ile seyahat eden bir vatandaş başka hiçbir ulaşım aracına binmeden işe gidip gelirse cebinden 158 TL fazla para çıkacak. Metrobüs ile en kısa mesafede gidip gelen yolcular ayda 312 TL, en uzun seyahat edenler ise 452 TL ödeyecek.

  • 5
  • 25
İBB'nin fahiş zammı resmiyet kazandı! İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve imza atanlar...

İŞTE ZAMLI İSTANBULKART TARİFELERİ

Dün İBB tarafından yapılan yüzde 35'lik zam sonrası fiyat tarifeleri değişecek. Pazartesi günü yürürlüğe girecek fiyatlar şöyle: