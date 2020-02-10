İBB'nin fahiş zammı resmiyet kazandı! İşte zamlı Marmaray, metrobüs, otobüs, vapur fiyatları ve imza atanlar...

AYDA 158 TL FAZLA ÖDEME YAPILACAK

Metrobüs ile seyahat eden bir vatandaş başka hiçbir ulaşım aracına binmeden işe gidip gelirse cebinden 158 TL fazla para çıkacak. Metrobüs ile en kısa mesafede gidip gelen yolcular ayda 312 TL, en uzun seyahat edenler ise 452 TL ödeyecek.