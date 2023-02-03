İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren

Yeni yılla birlikte artan maaşlar ve tazminatlar Şubat ayı itibariyle birçok çalışana ve işsize ödenmeye başladı.2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla brüt 10 bin 8 liraya yükseldi. Öte yandan; işsizlik maaşı tutarının ne kadar olduğu, asgari ücrete yapılan zammın ardından vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...