03 Şubat 2023, Cuma
İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren
İşsizlik maaşı 2023 asgari ücret zammının ardından değikenlik gösterdi. Söz konusu ödemeden faydalananlar ise hesaplara yatacak ücretin ne kadar olduğuna dair sorgulamalar yapıyor. Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapılarak işsizlik maaşı alınabiliyor. Peki, İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşssizlik maaşı hesaplama nasıl yapılıyor? İşte, yeni rakamlar...
Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 16:43
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