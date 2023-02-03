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Haberler Galeri İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren

İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren

İşsizlik maaşı 2023 asgari ücret zammının ardından değikenlik gösterdi. Söz konusu ödemeden faydalananlar ise hesaplara yatacak ücretin ne kadar olduğuna dair sorgulamalar yapıyor. Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapılarak işsizlik maaşı alınabiliyor. Peki, İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşssizlik maaşı hesaplama nasıl yapılıyor? İşte, yeni rakamlar...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 16:43
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İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren

Yeni yılla birlikte artan maaşlar ve tazminatlar Şubat ayı itibariyle birçok çalışana ve işsize ödenmeye başladı.2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla brüt 10 bin 8 liraya yükseldi. Öte yandan; işsizlik maaşı tutarının ne kadar olduğu, asgari ücrete yapılan zammın ardından vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

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İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

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İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU EKRANI

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İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir.İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.