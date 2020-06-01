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Haberler Galeri İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama

İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama

İkinci el araç alacaklara müjdeli haber geldi. Kamu bankaları tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için yeni kredi paketleri açıklandı. 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli ikinci el araç kredisinden faydalanmak isteyenler için başvuru tarihi açıklandı. Peki, Halbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte örnek ödeme tablosu...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 11:41
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İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama

İkinci el araç kredisi kampanyası açıklandı. Halbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 1. el ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanıyor. Kamu bankalarının normalleşme sürecinde açıkladığı 4 kredi desteği paketi içeriğinde yer alan taşıt kredisinin detayları araştırılmaya başlandı. İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar, taşıt kredisinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Halbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte örnek ödeme tablosu...

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İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama

İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZ

Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

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İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama

İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.

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İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

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İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay avadeli 2. el araç kredisi hesaplama

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'da başlıyor. Başvurular şubelerden yapılacak.

İşte örnek ödeme tablosu: