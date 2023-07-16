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İbrahim Saraçoğlu tarifi! 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! Basen ve göbeği eritmek için günde 1 bardak...

Göbek ve basen yağlarından kısa sürede kurtulabilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu mucizevi tarifini verdi. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte kilo vermek isteyenler çeşitli diyet yöntemlerini araştırmaya başladı. Bütün formülleri denemenize rağmen hala kilo veremiyorsanız bu kürü uygulayın... 2 hafta içerisinde etkisini gösteriyor. İşte, 21 günlük cayır cayır yağ yakan kür...

Giriş Tarihi: 16.07.2023 11:19
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İbrahim Saraçoğlu tarifi! 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! Basen ve göbeği eritmek için günde 1 bardak...

Acil kilo vermek isteyenler hemen denesin! 21 günde basen ve göbek yağlarını yok ediyor. Ünlülere hızlı kilo verdiren İbrahim Saraçoğlu mucizevi tarifini verdi. Yaz aylarını fit geçirmek istiyorsanız bu kür tam size göre! İşte, yapılışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Saraçoğlu tarifi! 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! Basen ve göbeği eritmek için günde 1 bardak...

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU 'NDAN LAHANA KÜRÜ

MALZEMELER

5 parça taze lahana yaprağı

3 bardak su

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İbrahim Saraçoğlu tarifi! 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! Basen ve göbeği eritmek için günde 1 bardak...

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri bir tencere içerisine koyarak yaklaşık 7 dakika boyunca haşlayın.

Ardından lahanaları süzün. Kalan suyu cam bir kavanoza koyun.

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İbrahim Saraçoğlu tarifi! 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! Basen ve göbeği eritmek için günde 1 bardak...

Aç veya tok karnına Sabah bir su bardağı ve akşam bir su bardağı olmak üzere için. Bu işleme toplam 3 gün devam edin.

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İbrahim Saraçoğlu tarifi! 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! Basen ve göbeği eritmek için günde 1 bardak...

Bu kürü 3 gün uyguladıktan sonra 3 gün ara verin ve tekrar 3 gün uygulayın. Bu şekilde toplam 21 gün içerek kürü tamamlayın.