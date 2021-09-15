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Emekli maaşı nasıl hesaplanır | Pek çok kişi bunu yanlış biliyor! İşte bilmeniz gerekenler

Prim arttıkça emekli maaşı düşer mi | Milyonlarca çalışanın merak ettiği "ne kadar emekli maaşı alırım" sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından yanlış biliniyor. Bu konuda da bilgi eksikliği bir hayli yaygın. Pek çok kişi son birkaç yıldaki maaşın emeklilikte etkili olduğunu sanır. Oysa ki prim ödenen bütün aylıkların emekli aylığına etkisi var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 10:47
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Emekli maaşı nasıl hesaplanır | Pek çok kişi bunu yanlış biliyor! İşte bilmeniz gerekenler

Emeklilik sosyal güvenlik uzmanlarına en çok sorulan konudur. Çalışanların en çok merak ettiği konu emeklilik tarihi ve bağlanacak aylığın miktarıdır. Bu iki husus çerçevesinde pek çok nokta çalışanların akıllarına takılır.

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Emekli maaşı nasıl hesaplanır | Pek çok kişi bunu yanlış biliyor! İşte bilmeniz gerekenler

Milliyet'in haberine göre; Akıllara takılan bu konular ile ilgili aslında doğru bilinen pek çok yanlış var. Örneğin pek çok kişi emekli aylığının hesabında son birkaç yılın çok önemli olduğunu düşünüyor. Halbuki prim ödenen bütün günlerin aylığa etkisi var.

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Emekli maaşı nasıl hesaplanır | Pek çok kişi bunu yanlış biliyor! İşte bilmeniz gerekenler

NASIL HESAPLANIR?
Bir kişinin ne zaman emekli olacağının belirlenmesi için, ilk kez sigortalı olduğu yani çalışmaya başladığı tarihi bilmemiz gerekir. Bu tarih kişinin emeklilik için gerekli şartlarının belirlenmesi açısından çok önemlidir.

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Emekli maaşı nasıl hesaplanır | Pek çok kişi bunu yanlış biliyor! İşte bilmeniz gerekenler

Diğer yandan pek çok kez emeklilik tarihini öğrenmek isteyen okurlarımız bana veya sosyal güvenlik uzmanlarına bu tarihi yalnızca yıl olarak belirtiyor. Halbuki sosyal güvenlik sisteminde bir günün bile önemi var. Bazen bir gün erken işe giriş, emeklilikte bir yıl avantaj sağlıyor.

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Emekli maaşı nasıl hesaplanır | Pek çok kişi bunu yanlış biliyor! İşte bilmeniz gerekenler

Örneğin 24 Kasım 1992'de ilk kez sigortalı olmuş bir erkek, 54 yaşında, 23 Kasım 1992'de ilk kez sigortalı olmuş bir erkek 53 yaşında emekli olmaya hak kazanıyor.