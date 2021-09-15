Emekli maaşı nasıl hesaplanır | Pek çok kişi bunu yanlış biliyor! İşte bilmeniz gerekenler

Prim arttıkça emekli maaşı düşer mi | Milyonlarca çalışanın merak ettiği "ne kadar emekli maaşı alırım" sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından yanlış biliniyor. Bu konuda da bilgi eksikliği bir hayli yaygın. Pek çok kişi son birkaç yıldaki maaşın emeklilikte etkili olduğunu sanır. Oysa ki prim ödenen bütün aylıkların emekli aylığına etkisi var. İşte detaylar...