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Haberler Galeri GSS BORÇ YAPILANDIRMA 2023 | GSS prim borcu affı nedir, kimlerin primi ödenecek? Başvurular ne zaman? Tarihler değişti!

GSS BORÇ YAPILANDIRMA 2023 | GSS prim borcu affı nedir, kimlerin primi ödenecek? Başvurular ne zaman? Tarihler değişti!

GSS prim borcu sildirme! Borç yapılandırma paketi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu borçlarına yapılandırma getiren "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. GSS prim borcu olan yüz binlerce vatandaş, vergi affı kapsamındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Gelir testi yaptırmayan vatandaşlara asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında aylık prim borcu birikiyor. Peki, GSS prim borcu yapılandırma başvuruları ne zaman? Kimler muaf olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:33
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GSS BORÇ YAPILANDIRMA 2023 | GSS prim borcu affı nedir, kimlerin primi ödenecek? Başvurular ne zaman? Tarihler değişti!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma pkaeti Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları yapılandırma başvuru süreci de başlamış olacak. Söz konusu yapılandırma yasasıyla birlikte Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara farklı kolaylıklar sağlandı. Peki, borç yapılandırma başvuru nasıl yapılır? GSS prim borcu başvurusu nasıl yapılır? İşte, GSS prim borcu sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GSS BORÇ YAPILANDIRMA 2023 | GSS prim borcu affı nedir, kimlerin primi ödenecek? Başvurular ne zaman? Tarihler değişti!

KİMLERİN PRİM ÖDEMESİ GEREKİYOR?

Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan ve hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi ödemesi gerekiyor. Primin tutarı bu yıl için 300,23 lira. Bu ödemeyle aile boyu GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanılıyor.

GSS PRİM BORCU SORGULAMA

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GSS BORÇ YAPILANDIRMA 2023 | GSS prim borcu affı nedir, kimlerin primi ödenecek? Başvurular ne zaman? Tarihler değişti!

YAPILANDIRMA YASASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

* Geçmişte GSS primini ödemeyenler.

* e-Devlet'ten GSS borcu görünenler.

* 31 Aralık 2022 öncesinden prim borcu birikenler.

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GSS BORÇ YAPILANDIRMA 2023 | GSS prim borcu affı nedir, kimlerin primi ödenecek? Başvurular ne zaman? Tarihler değişti!

NE YAPILACAK?

* Borcunu 31 Ağustos'a kadar ödeyenin tüm gecikme cezaları silinecek.

* 31 Temmuz'a kadar girdiği gelir testinde geliri düşük çıkanın borcu silinecek, primini devlet ödeyecek.

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GSS BORÇ YAPILANDIRMA 2023 | GSS prim borcu affı nedir, kimlerin primi ödenecek? Başvurular ne zaman? Tarihler değişti!

YILLARA GÖRE AYLIK PRİMLER

2017: 53,33 TL
2018: 60,89 TL
2019: 76,75 TL
2020: 88,29 TL
2021: 107,32 TL
2022 ilk yarı: 150,12 TL
2022 ikinci yarı: 194,13 TL
2023: 300,23 TL