Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, "Savaş ve kriz ortamı süt liman olduğunda gram altın tarafında iç piyasada 7 bin liralara yakın bir ralli görmemiz mümkün" diyerek düşüşlerin fırsata çevrilebileceğini belirtti.

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçerken, enflasyonist baskılar nedeniyle altın piyasalarında dikkat çeken gerilemeler yaşandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile Finans Uzmanı İslam Memiş, 9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla altın piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇECEK Mİ?

"KÜRESEL GÜÇLER PİYASALARI MANİPÜLE EDİYOR" Faruk Erdem, "İsrail-İran kriziyle birlikte petrol fiyatlarının 97 dolarlara kadar çıkması enflasyonist baskıyı tetikliyor. Bu süreçte dünyada sadece silah, enerji şirketleri ve bu işi manipüle eden küresel güçler kazanıyor" sözleriyle piyasalardaki manipülasyona dikkat çekti. Erdem, altında daha önce yaşanan "3 bin 500 - 5 bin dolar" tartışmalarının ardından görülen balonun geri geldiğini söyledi.

"GRAM ALTINDA 7 BİN LİRAYA YAKIN RALLİ GÖRMEMİZ MÜMKÜN" İslam Memiş ise piyasalardaki puslu havaya rağmen altın için umut verici bir tablo çizdi. Memiş, "Merkez bankaları dolarizasyondan kaçmak ve kendilerini korumak için altın rezervlerini hızla artırıyor, savaş ve kriz ortamı süt liman olduğunda gram altın tarafında iç piyasada 7 bin liralara yakın bir ralli görmemiz mümkün" sözleriyle beklentisini açıkladı. Memiş ayrıca Körfez ülkeleri nakit ihtiyacı nedeniyle altın satsa da Çin'in alımlara devam ettiğini, bu durumun altını güçlü kıldığını ifade etti.

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI: DÜŞÜŞLERİ FIRSATA ÇEVİRİN Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Fiyata değil miktara odaklanın. Bu yıl altın ve gümüş toplama yılıdır, düşüşler düğün sezonu yaklaşırken yatırımcı için büyük bir fırsattır" dedi.