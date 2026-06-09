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Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, "Savaş ve kriz ortamı süt liman olduğunda gram altın tarafında iç piyasada 7 bin liralara yakın bir ralli görmemiz mümkün" diyerek düşüşlerin fırsata çevrilebileceğini belirtti.

Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin 1

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçerken, enflasyonist baskılar nedeniyle altın piyasalarında dikkat çeken gerilemeler yaşandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile Finans Uzmanı İslam Memiş, 9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla altın piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇECEK Mİ?
Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin 2

"KÜRESEL GÜÇLER PİYASALARI MANİPÜLE EDİYOR"

Faruk Erdem, "İsrail-İran kriziyle birlikte petrol fiyatlarının 97 dolarlara kadar çıkması enflasyonist baskıyı tetikliyor. Bu süreçte dünyada sadece silah, enerji şirketleri ve bu işi manipüle eden küresel güçler kazanıyor" sözleriyle piyasalardaki manipülasyona dikkat çekti. Erdem, altında daha önce yaşanan "3 bin 500 - 5 bin dolar" tartışmalarının ardından görülen balonun geri geldiğini söyledi.

Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin 3

"GRAM ALTINDA 7 BİN LİRAYA YAKIN RALLİ GÖRMEMİZ MÜMKÜN"

İslam Memiş ise piyasalardaki puslu havaya rağmen altın için umut verici bir tablo çizdi. Memiş, "Merkez bankaları dolarizasyondan kaçmak ve kendilerini korumak için altın rezervlerini hızla artırıyor, savaş ve kriz ortamı süt liman olduğunda gram altın tarafında iç piyasada 7 bin liralara yakın bir ralli görmemiz mümkün" sözleriyle beklentisini açıkladı. Memiş ayrıca Körfez ülkeleri nakit ihtiyacı nedeniyle altın satsa da Çin'in alımlara devam ettiğini, bu durumun altını güçlü kıldığını ifade etti.

Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin 4

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI: DÜŞÜŞLERİ FIRSATA ÇEVİRİN

Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Fiyata değil miktara odaklanın. Bu yıl altın ve gümüş toplama yılıdır, düşüşler düğün sezonu yaklaşırken yatırımcı için büyük bir fırsattır" dedi.

Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin 5

SOSYAL MEDYADAKİ TAHMİN TUZAĞINA DİKKAT

Sosyal medyadaki yetkisiz ağızlardan çıkan rakamlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Memiş, "4 bin doların altı veya 5 bin doların üstü gibi keskin tahminler yerine kademeli alım stratejisi izlenmeli, eldeki miktarı koruyup artırmak uzun vadede en doğru kazanç yoludur" şeklinde konuştu.

Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin 6

GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK SEVİYE

Sadece altına değil gümüşe de dikkat çeken İslam Memiş, "Önümüzdeki 2-3 ay boyunca gümüş altına kıyasla çok daha fazla konuşulan bir emtia olabilir. Gümüşün ons fiyatında 82 dolar seviyelerini görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin 7

PİYASALARIN GÖZÜ BU TARİHLERDE

Memiş, Perşembe ve Cuma günü açıklanacak olan ABD enflasyon verileri ile Avrupa ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının piyasaların yönünü tayin edeceğini belirterek, "Ekonomimiz bu tür ani şoklara karşı artık çok daha dirençli" ifadelerini kullandı.

Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin 8

9 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasalarında 9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla güncel fiyat aralıkları şöyle:

  • Gram altın: 6.425-6.440 lira seviyelerinde
  • Çeyrek altın: 10.270-10.510 lira seviyelerinde
  • Ons altın: 4.330-4.335 dolar seviyelerinde

Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Gram altında yeni ralli beklentisi! İslam Memiş rakam verdi: Düşüşleri fırsata çevirin 9
Kanuni faize enflasyon ayarı KANUNİ FAİZE ENFLASYON AYARI
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