Kanuni faize enflasyon ayarı! AYM iptal etmişti, vatandaşın mağduriyeti önlenecek

AK Parti'nin hazırladığı 12'nci Yargı Paketi kapsamında sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkilerinde uygulanan kanuni faiz oranına yönelik yeni düzenleme yapılması planlanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından hazırlanacak düzenlemeyle yasal faizlerin enflasyon karşısında erimesinin ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi kapsamında yasal faiz oranları ile ilgili de bir değişiklik yapılarak vatandaşların mağduriyeti önlenecek. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen 12'nci Yargı Paketi'nde önemli değişiklikler yer alacak.

MAĞDURİYET ÖNLENECEK Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi (AYM), sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkilerinde uygulanan yüzde 12 kanuni faiz oranını, "yüksek enflasyon karşısında sabit oranın alacaklının mülkiyet hakkını ihlal ettiği" gerekçesiyle iptal etti.

AYM, kararın doğuracağı hukuki boşluğun giderilmesi için TBMM'ye 9 aylık süre verdi. AK Parti, boşluğun giderilmesi için pakette bir düzenleme yapmayı planlıyor. Bu konuda değişik formüller üzerinde çalışılıyor.

Ancak yapılacak düzenleme ile yasal faizlerin enflasyon karşısında erimesi ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkileri kapsamına trafik kazalarında hasarın ödenmesi, komşunun akan tuvaletinin tamiratı gibi durumlar da giriyor.