Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak?
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel piyasalardaki satış baskısı ve faiz beklentileri yeni haftaya damga vurdu. Uzmanlara göre Brent petrolde 100 dolar eşiği kritik önem taşıyor. Savaşın yeniden tırmanması halinde petrol fiyatlarında 150 dolara kadar uzanabilecek bir senaryo masada.
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi petrol fiyatlarını yukarı taşırken ABD'den gelen güçlü istihdam verileri ise merkez bankalarının faiz indirimleri konusunda daha yavaş hareket edeceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle Asya borsalarında satışlar hızlanırken yatırımcıların gözü hem enerji piyasalarına hem de bu hafta açıklanacak kritik ekonomik verilere çevrildi.
PETROLDE KRİTİK SEVİYE: 100 DOLAR
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş piyasaların ana gündem maddesi haline geldi. A Para Ekonomi Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, Brent petrolde 100 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğunu söyledi.
Korkmaz, "Önce hedef noktamız 100 dolar. 100 doların altında kalmaya devam ettiği sürece bizim için iyi. Ama 100 dolar seviyesinin üzerine hızlı şekilde çıkarsa tehlike çanları yeniden çalmaya başlar" dedi. Uzman isme göre ham petrol yıl başından bu yana yüzde 62 yükseldi. Brent petrol ise kısa süre içinde 99 dolar seviyelerine kadar ulaştı.
PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?
Petrol fiyatlarındaki yükselişte jeopolitik riskler ve enerji arzına yönelik endişeler etkili oluyor. Özellikle enerji ve petrokimya tesislerine yönelik saldırı haberleri piyasaların odağında bulunuyor. Korkmaz, "Petrokimya tesislerinin zarar görüp görmeyeceği çok önemli. Eğer ciddi hasar oluşursa fiyatlar üzerinde yeni bir baskı görebiliriz" ifadelerini kullandı.
SAVAŞ DERİNLEŞİRSE PETROL 150 DOLAR SENARYOSU MASADA
Uzman değerlendirmelerine göre enerji altyapısında ciddi hasar oluşması ve çatışmaların yeniden geniş çaplı bir savaşa dönüşmesi halinde petrol fiyatlarında çok daha sert hareketler görülebilir. Korkmaz, daha önce test edilen 120 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini, arz sorunlarının büyümesi halinde ise fiyatların 140 ila 150 dolar bandına kadar yükselebileceğini ifade etti.
Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji piyasalarının yönü açısından belirleyici olacağı vurgulanıyor.
ASYA PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI
Yeni haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında düşüşler dikkat çekti. Ancak satışların tek nedeni petrol fiyatları değil. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini ötelemesine neden oldu.
Korkmaz, "İstihdam güçlü gelince faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi oluştu. Önce ABD borsaları düştü, ardından bu satışlar diğer piyasalara yayıldı" dedi. Nasdaq endeksi geçen haftanın son işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Avrupa vadeli endekslerinde de haftaya negatif görünümle başlandı.