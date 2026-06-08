Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak?

Küresel piyasalardaki görünüm nedeniyle Borsa İstanbul'da da temkinli bir başlangıç beklentisi öne çıkıyor. Korkmaz, " Yatay ya da yataya yakın bir başlangıç görebiliriz. Ancak gün içinde gelecek haber akışı fiyatlamalarda belirleyici olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"4.395 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Şimdi 4.097 dolar seviyesi önemli destek olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviye de kırılırsa 3.800 dolara doğru yeni bir hareket görebiliriz."

Altın fiyatlarında son dönemde dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor. Güçlü ABD verilerinin ardından satış baskısı artarken, yıl içinde elde edilen kazançların önemli bölümü silindi. Korkmaz, kritik seviyelere dikkat çekerek şunları söyledi:

GÜMÜŞTE BÜYÜME ENDİŞESİ ETKİLİ

Gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Korkmaz, gümüşün altından farklı olarak küresel ekonomik büyümeye daha duyarlı olduğunu belirtti. "Gümüş büyümeden beslenir. Yapay zeka, teknoloji, elektrikli araçlar ve batarya üretimi gibi alanlarda yoğun kullanılıyor. Ancak son dönemde küresel büyüme beklentileri zayıflıyor. Bu da fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor" dedi.

Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisinin gümüş fiyatları açısından da kritik önemde olduğu belirtiliyor.