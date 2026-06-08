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Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel piyasalardaki satış baskısı ve faiz beklentileri yeni haftaya damga vurdu. Uzmanlara göre Brent petrolde 100 dolar eşiği kritik önem taşıyor. Savaşın yeniden tırmanması halinde petrol fiyatlarında 150 dolara kadar uzanabilecek bir senaryo masada.

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak? 1

Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi petrol fiyatlarını yukarı taşırken ABD'den gelen güçlü istihdam verileri ise merkez bankalarının faiz indirimleri konusunda daha yavaş hareket edeceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle Asya borsalarında satışlar hızlanırken yatırımcıların gözü hem enerji piyasalarına hem de bu hafta açıklanacak kritik ekonomik verilere çevrildi.

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak? 2

PETROLDE KRİTİK SEVİYE: 100 DOLAR

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş piyasaların ana gündem maddesi haline geldi. A Para Ekonomi Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz, Brent petrolde 100 dolar seviyesinin kritik bir eşik olduğunu söyledi.

Korkmaz, "Önce hedef noktamız 100 dolar. 100 doların altında kalmaya devam ettiği sürece bizim için iyi. Ama 100 dolar seviyesinin üzerine hızlı şekilde çıkarsa tehlike çanları yeniden çalmaya başlar" dedi. Uzman isme göre ham petrol yıl başından bu yana yüzde 62 yükseldi. Brent petrol ise kısa süre içinde 99 dolar seviyelerine kadar ulaştı.

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak? 3

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrol fiyatlarındaki yükselişte jeopolitik riskler ve enerji arzına yönelik endişeler etkili oluyor. Özellikle enerji ve petrokimya tesislerine yönelik saldırı haberleri piyasaların odağında bulunuyor. Korkmaz, "Petrokimya tesislerinin zarar görüp görmeyeceği çok önemli. Eğer ciddi hasar oluşursa fiyatlar üzerinde yeni bir baskı görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak? 4

SAVAŞ DERİNLEŞİRSE PETROL 150 DOLAR SENARYOSU MASADA

Uzman değerlendirmelerine göre enerji altyapısında ciddi hasar oluşması ve çatışmaların yeniden geniş çaplı bir savaşa dönüşmesi halinde petrol fiyatlarında çok daha sert hareketler görülebilir. Korkmaz, daha önce test edilen 120 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceğini, arz sorunlarının büyümesi halinde ise fiyatların 140 ila 150 dolar bandına kadar yükselebileceğini ifade etti.

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji piyasalarının yönü açısından belirleyici olacağı vurgulanıyor.

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak? 5

ASYA PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI

Yeni haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında düşüşler dikkat çekti. Ancak satışların tek nedeni petrol fiyatları değil. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini ötelemesine neden oldu.

Korkmaz, "İstihdam güçlü gelince faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi oluştu. Önce ABD borsaları düştü, ardından bu satışlar diğer piyasalara yayıldı" dedi. Nasdaq endeksi geçen haftanın son işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti. Avrupa vadeli endekslerinde de haftaya negatif görünümle başlandı.

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak? 6

BORSA İSTANBUL NASIL ETKİLENEBİLİR?

Küresel piyasalardaki görünüm nedeniyle Borsa İstanbul'da da temkinli bir başlangıç beklentisi öne çıkıyor. Korkmaz, "Yatay ya da yataya yakın bir başlangıç görebiliriz. Ancak gün içinde gelecek haber akışı fiyatlamalarda belirleyici olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak? 7

ALTINDA SERT KAYIP: KRİTİK DESTEKLER İZLENİYOR

Altın fiyatlarında son dönemde dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor. Güçlü ABD verilerinin ardından satış baskısı artarken, yıl içinde elde edilen kazançların önemli bölümü silindi. Korkmaz, kritik seviyelere dikkat çekerek şunları söyledi:

"4.395 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Şimdi 4.097 dolar seviyesi önemli destek olarak öne çıkıyor. Eğer bu seviye de kırılırsa 3.800 dolara doğru yeni bir hareket görebiliriz."

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak? 8

GÜMÜŞTE BÜYÜME ENDİŞESİ ETKİLİ

Gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Korkmaz, gümüşün altından farklı olarak küresel ekonomik büyümeye daha duyarlı olduğunu belirtti. "Gümüş büyümeden beslenir. Yapay zeka, teknoloji, elektrikli araçlar ve batarya üretimi gibi alanlarda yoğun kullanılıyor. Ancak son dönemde küresel büyüme beklentileri zayıflıyor. Bu da fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor" dedi.

Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisinin gümüş fiyatları açısından da kritik önemde olduğu belirtiliyor.

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak? 9

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRABİLİR Mİ?

Piyasaların bir diğer önemli gündemi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı. Korkmaz, mevcut beklentinin "bekle-gör" politikası yönünde olduğunu ancak son gelişmelerin farklı ihtimalleri de gündeme getirdiğini söyledi.

"Uluslararası kurumların beklentileri ve piyasalardaki fiyatlamalar Merkez Bankası üzerinde baskı oluşturuyor. Ya gelişmeleri izleme kararı çıkacak ya da sınırlı bir faiz artışı ihtimali masada olacak" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda savaş ateşi! Petrol tırmanıyor, altın çakılıyor! Yeni seviyeler ne olacak? 10
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