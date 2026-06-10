Hayvancılıkta yeni dönem! Gelir belirsizliği bitiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektöründe gelir belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği "Gelir Garantili Besicilik Projesi" küçük ölçekli üreticilerden yoğun ilgi gördü. Devletin hem besilik hayvan sağlayıp hem de alım garantisi verdiği tarihi model kapsamında, 3 bin 600 üreticiye yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvan dağıtılacak.

Türkiye'de yıllardır kırmızı et üretiminin önündeki en büyük engellerden biri olan gelir belirsizliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir model devreye girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta duyurduğu "Gelir Garantili Besicilik Projesi", daha ilk günlerden itibaren küçük ölçekli üreticilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bakanlık verilerine göre program kapsamında 3 bin 600 üretici hak sahibi olurken, yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvan üreticilerle buluşturulacak. Son yıllarda yem, enerji ve finansman maliyetlerindeki artış nedeniyle birçok besici üretimden çekilirken, sektör temsilcileri yeni modelin özellikle aile işletmeleri açısından önemli bir güven ortamı oluşturacağını belirtiyor. Uzmanlara göre program, yalnızca bir destek paketi değil, aynı zamanda Türkiye hayvancılığında yeni bir üretim modelinin başlangıcı olma potansiyeli taşıyor.

DEVLET SATIN ALACAK

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre Hayvancılık sektöründe üreticiler yıllardır hayvanı alırken maliyet hesabı yapabiliyor ancak aylar sonra hangi fiyattan satacağını öngöremiyordu. Özellikle piyasa dalgalanmaları nedeniyle birçok işletme zarar ederken bazı üreticiler faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.

Yeni sistem bu riski ortadan kaldırmayı hedefliyor. Program kapsamında Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilen besilik hayvanlar üreticilere verilecek. Besi sürecinin ardından aynı kurum hayvanları önceden belirlenen şartlar çerçevesinde geri satın alacak. Böylece üretici aylar sonrasına ilişkin fiyat riskini önemli ölçüde azaltmış olacak. Sektör temsilcileri uygulamayı "hayvancılıkta sözleşmeli üretimin yeni nesil modeli" olarak değerlendiriyor.