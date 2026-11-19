Wong'un değerlendirmesi, 3 bin 500-3 bin 475 dolar aralığındaki teknik destek bölgesinin de altında bir senaryoya işaret ediyor. Ancak söz konusu seviyeler kesinleşmiş fiyat hedefleri değil, mevcut satış baskısının devam etmesi halinde gündeme gelebilecek olasılıklar olarak değerlendiriliyor.

Bağımsız değerli metaller analisti Tai Wong, satışların kısa sürede tersine dönmemesi durumunda ons altının önümüzdeki haftalarda 3 bin 350-3 bin 450 dolar aralığını test edebileceğini öngördü.

Altın fiyatlarındaki satış baskısının sürmesi halinde daha düşük seviyelerin gündeme gelebileceğine yönelik tahminler de dikkat çekiyor.

ALTINDA YENİDEN YÜKSELİŞ İÇİN HANGİ SEVİYELER İZLENECEK?

Altın fiyatlarında olası tepki yükselişlerinde ilk önemli eşik 3 bin 770 dolar olarak gösteriliyor. Bu seviyenin aşılması halinde 3 bin 975 dolar, sonraki direnç noktası olarak takip edilecek.

Daha güçlü direnç bölgesi ise 4 bin 180-4 bin 190 dolar aralığında bulunuyor. Teknik değerlendirmelere göre kısa süreli yükselişler, tek başına düşüş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmiyor.