Altın fiyatlarında kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini belirten Salih Özman, yeniden yükselişe geçilmesinin savaşın seyrine ve Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılmasına bağlı olduğunu söyledi.

Enerji arzındaki sorunların azalmasıyla dolara olan talebin de gerileyeceğini ve altın fiyatlarının toparlanabileceğini ifade eden Özman, 2027 yılına ilişkin tahminlerini şu sözlerle paylaştı:

"Şu anda 3 bin 700 dolar seviyelerinde bulunan ons altının kısa sürede hızlı bir yükseliş gerçekleştireceğini düşünmüyorum. 2027 yılının ilk yarısında 4 bin doların biraz üzerine çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bu seviyeler gram altında 6 bin 500-7 bin TL aralığını gündeme getirebilir. Hızlı bir yükselişten ziyade kademeli bir toparlanma bekliyorum."