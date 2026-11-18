Gram altında 2027 tahmini: Kuyumcular "Hızlı değil, kademeli" diyerek rakam verdi
Gram altının 6 bin 200 TL'nin altına gerilemesinin ardından kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. Değerlendirmelere göre gram altının 2027 yılının ilk yarısında kademeli bir şekilde yeniden 6 bin 500-7 bin TL seviyesine yükselebileceği öngörülüyor.
2025 yılında yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan altın, 2026 yılının şubat ayında ons fiyatının 5 bin doları aşmasıyla gram bazında kısa süreliğine 8 bin 100 TL seviyesini gördü. Ancak küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş yerini düşüşe bıraktı.
Yıl başında gündeme gelen 10 bin TL beklentilerinin de geçerliliğini yitirdiğini belirten Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, gram altının 6 bin 200 TL'nin altına gerilemesine yol açan gelişmeleri değerlendirdi.
"SAVAŞ, ENERJİ MALİYETLERİ VE DOLAR TALEBİ ALTINI BASKILIYOR"
Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD ile İran arasındaki savaşın ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin etkili olduğunu belirten Salih Özman, enerji piyasalarındaki aksaklıkların küresel enflasyonu artırdığını ifade etti.
Artan enerji maliyetleri ve dış ticaret açıkları nedeniyle ülkelerin döviz ihtiyacının da yükseldiğine dikkat çeken Özman, "Bu süreçte merkez bankaları önce döviz rezervlerini kullandı, ardından altın satışına yöneldi. Doların küresel ölçekte değer kazanması ve faizlerin yükselmesi de altının cazibesini azalttı" dedi.
"2026 KAZANÇTAN ÇOK MEVCUDU KORUMA YILI OLDU"
Yılın ortalarından itibaren yatırımcılara birikimlerini korumaları yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Özman, 2026 yılının beklentilerin dışında geçtiğini aktardı. Altın fiyatlarındaki düşüşün önceki tahminlerin hatalı olmasından değil, sonradan ortaya çıkan jeopolitik krizlerden kaynaklandığını belirten Özman, yaşanan süreci piyasalardaki doğal bir düzeltme hareketi olarak değerlendirdi.